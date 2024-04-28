Bu yaz lezzetin adı Montiano Alaçatı

Sadece lezzetiyle değil, sanata dokunuşu, ambiyansı, sunumu ve Çeşme'ye kattığı değer ile gidilmesi gereken yerler listesinde ilk sırada yer alan Montiano Alaçatı, yaza yine damga vuracak.

Eğlencenin tam merkezinde ancak kalabalığın uzağında huzurlu bir tatil için en uygun adres olan Monreve Alaçatı bünyesinde yer alan Montiano Alaçatı Restaurant "Yaza Merhaba" partisiyle, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

PINAR AYLİN SAHNEDE

Monreve Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas ev sahipliğindeki davette konuklar, Latin müziğini kendi ritmiyle yorumlayan Zafer Zencirli'nin müziği ile güneşli günlerin gelişini birlikte kutladı. Davetliler arasında yer alan ünlü sanatçı Pınar Aylin de sahne performansıyla ayakta alkışlandı.

Monreve Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, İtalyan mutfağının Türkiye'de kabul gören lezzetlerini şık bir atmosferde misafirleriyle buluşturduklarını söyledi. Arkas, gastronomi tutkunlarına en iyi hizmeti verme hedefiyle ilerlediklerini belirterek "Montiano Alaçatı, reçetelerini Şef Osman Sezener'in Akdeniz ve İtalyan mutfağından harmanladığı yemekleri ve Lucien Arkas Bağları'nın benzersiz aromalara sahip ödüllü şarapları ile sofistike bir deneyim sunuyor" dedi.