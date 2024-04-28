Caretta carettalar için sessizlik çağrısı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu sahilinin konukları caretta carettalar yumurta bırakmak için gelmeye başladı. Yaz aylarını burada geçirmek ve yumurtlamak için gelen caretta carettalar kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakıyor. Nisan- Mayıs döneminde çiftleşme ve yuva yapma dönemi yaşayan caretta carettalar, sahilde ilk yuvayı yaparak yumurtalarını bıraktı. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Dalyan İztuzu sahilindeki koruma faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülüyor.

İLK YUVA TESPİT EDİLDİ

Sabah ve gece saatlerinde kumsaldaki yuva izlerini takip eden DEKAMER görevlileri ve gönüllüleri de tespit edilen yuvanın korunması için kafesleme çalışması yapıyorlar. Yavrular, hava sıcaklığının artması veya düşmesine göre yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak. Koruma çalışmaları sayesinde bölgede yaklaşık 500 ile 700 civarında yuva tespit ediliyor ve bu yuvalardan da 30-35 bin arasında yavru kaplumbağa denize ulaşıyor. DEKAMER Koordinatörü Atakan Serin, 23 Nisan itibariyle sezonun ilk yuvasını tespit ettiklerini söyledi.

Ortalama 60 günlük kuluçka süresinden sonra yavruların yuvadan çıkmaya başlayacağını ifade eden Atakan Serin, "Ekip arkadaşlarımızla ilk yuvayı tespit ettikten sonra yuvayı koruma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yuvanın üstüne önce kafes koyuyoruz. Daha sonra da insanların farkına varmaları için prizma kafes koyuyoruz. Kafesleri sadece insanlardan dolayı değil bölgede yaşayan tilki ve porsuklara karşı da bu koruma faaliyetini yapıyoruz" dedi.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska da suyun ısınmasıyla deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için gelmeye başladığını söyledi. Kaska, şunları kaydetti: "Bu dönemde carettaların rahatsız olmaması için sessiz olunması gerekiyor. Yuvalama mayıs ayı başında başlar ve ağustos başlarına kadar devam eder. Bu yuvalardan da iki aylık bir kuluçka süresinin ardından yavru çıkışı gerçekleşir. Yavru çıkışları da temmuz başında başlar, eylül sonuna kadar devam eder. Çevresel etkenler nedeniyle kıyılar kontrol altında tutulmalı. Caretta carettalar yuva yapmak için doğdukları kumsala geliyorlar. "Kaska, 2022'de 300 olan yuvama alanının geçen yıl 746'a ulaştığını, bu yıl yine rekor beklediklerini vurguladı.