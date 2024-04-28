Partileyerek kilo vermenin adı ZUMBA

Zumba, heyecanlandırıcı, efektif, takip etmesi kolay, Latin danslarından ilham alan, bol kalori harcatan bir dans-fitness egzersizi.

Öyle ki milyonlarca insan, Zumba yaparak neşe içinde kilo verip sağlıklı kalabiliyor. Bir spor salonunda, yürüme bandında dakikaları sayarak yürüyüş yapmak yerine Zumba derslerinde partileyerek kilo verebileceğinizi söyleyen Zumba Eğitmeni (Zin) İrem Büyükkitar, "Yürüme, dans et!" tavsiyesinde bulundu.

Biz de Zumba Eğitmeni (Zin) İrem Büyükkitar ile Zumba'nın bilinmeyenlerini konuştuk.

Zumba'ya başlama süreciniz nasıl gelişti?

Zumba'yla 2015 yılında bir spor salonunda tanıştım. Başlarda hareketleri yapamadığımı düşündüğüm için çok çekingendim fakat birkaç dersten sonra hem kendimi dansta geliştirdiğimi, hem zinde ve formda kaldığımı hem de bir sonraki dersi iple çektiğimi fark ettim. Sonra kendimi daha çok geliştirmek ve sevdiğim şeyi işe dönüştürmek için İzmir'de düzenlenen Zumba Basic 1 eğitimini aldım.

Şu anda da Bal Pilates Stüdyo'da Zumba derslerini ben veriyorum.

Zumba, neden bu kadar çok seviliyor?

Zumba eğlencelidir;

Zumba sınıfları adeta bir parti havasındadır. Katılımcılar dersten öyle çok keyif alır ki egzersiz yaptıklarının farkına varmazlar.

Zumba farklıdır;

Diğer grup-fitness egzersizlerinden müziğin kullanımı, hareketler ve dersin enerjisiyle ayrılır. Zumba kolaydır; Hiç dans etmeyen biri bile rahatlıkla Zumba yapabilir.

Herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.

Sağlığa faydaları nedir?

Zumba içinde barındırdığı; kardiyo solunum, kas zindeliği, esneklik ile birlikte vücuttaki en önemli kas olan kalbi güçlendirir. Kan dolaşımını düzenler, kas gücünü pekiştirir. Vücut duruşunu iyileştirir.

Metabolizma hızını yükseltir.

Zumba'nın kilo vermeye nasıl bir katkısı var?

Zumba programı kardiyo solunum, kas zindeliği, esneklik kategorilerinin üçünü de içinde barındıracak şekilde yapılandırılmıştır.

Zumba dersinin her bir katılımcısı, kardiyo niteliğini güçlendiren dans kesitleri ile direnç egzersizlerini birleştirerek, aerobik ve anaeorobik egzersizin yağ yakma ve kas güçlendirme avantajlarından yararlanır.

Zumba eğitmeni olmak için herhangi bir ön koşul var mı?

Zumba eğitmeni olmak için hiç bir ön koşul aranmıyor. Yani spor akademisi (BESYO) mezunu olmanız gerekmiyor.

Herhangi bir fitness sertifikası da istenmiyor.

Sertifikalı bir Zumba eğitmeni olmak için, bu sertifikayı vermeye tek yetkili firma olan Zumba Fitness L.L.C.'nin düzenlediği Zumba Basic 1 eğitimini almak gerekiyor.

Türkiye'de bu eğitimleri Didem Zeybek (ZES) ve Ecem Özcan (ZES) yani eğitmen eğitmenleri vermekte.

Zumba dersleri herkes için aynı tempoda mı yapılıyor?

Tabii ki herkes için aynı tempo söz konusu değil. Zumba programı sizlere çeşitli Zumba sınıfları sunuyor. Doğduğunuz andan (Zumbini), olgun (Gold) zamanlarınıza kadar eksiksiz bir Zumba programı var.

Kimse bu kadar başarı beklemiyordu

90'ların ortalarında yaratıcısı Alberto Beto Perez dahil hiç kimse Zumba programının bu kadar başarılı olacağını tahmin etmemişti. Sonraları Beto, Zumba'nın ortaya çıkışını mutlu bir kaza olarak ifade edecektir. 1986'da, Perez, eğitmenliğini yaptığı aerobik sınıfında kullandığı aerobik müzikleri kasetini unuttuğu için arabasındaki, geleneksel salsa ve merengue müziklerinden oluşan kasetleri alır ve aerobik için geleneksel olmayan bu müziklerle doğaçlama bir ders yapar. Beto'nun enerjisi tüm derstekilere yayılır ve herkes bu yeni derse bayılır. Böylece devrimsel yeni bir dans-fitness egzersizi doğmuş olur.

Beto öncelikle Kolombiya'da başarı yakalayan bu tarzı, daha sonra Amerika'ya taşıdı(1999). 2001 yılında ise bu yeni dans-fitness egzersizini Miami'ye getirdi. Burada diğer iki Alberto ile tanıştı. Adaşları da Kolombiyalı'ydı. Üç Alberto şirketi kurup Zumba Fitness olarak isimlendirdiler. Önce DVD'ler geldi. Daha sonra ise sınıf ve Zumba eğitmen talepleri. Bu talepleri karşılamak için 2005 yılında Zumba Academy kuruldu. Böylece lisanslı Zumba eğitmenleri sınıflarında Zumba öğretmeye başladı. Günümüzde Zumba, spor salonları ve dans stüdyoları aracılığıyla milyonlarca insana ulaşıyor.