Sultan teyzeden okula kütüphane

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayırseverler İsmail Milat ve Sultan Milat destekleriyle yapılan kütüphane açılışı yapıldı. Ortaca Güzelyurt Mahallesi Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphane açılışı Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Serkan Cantürk, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleşti.

Hayırsever Sultan Milat, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu kütüphanemiz çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi. Kaymakam Kenan Aktaş ve Belediye Başkanı Evren Tezcan da eğitime desteklerinden dolayı Milat ailesine teşekkür ettiler.