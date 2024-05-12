Aydınlı kuaförden örnek davranış

AYDIN'IN Efeler ilçesinde hizmet veren ve müşterileri arasında özel bir yere sahip olan Bülent Kuaför, Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir adım attı. İlçenin Kurtuluş ve Efeler mahallelerinde iki şubesi bulunan Bülent Tosun, 10-16 Mayıs tarihleri arasında engelli bireylere yönelik özel bir kampanya başlattı. Kuaför sahibi Bülent Tosun, bu hafta boyunca engelli müşterilerine ücretsiz hizmet sunacaklarını duyurdu.

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ENGELLİLER Haftası vesilesiyle gerçekleştirdiği bu kampanya ile taktir toplayan Bülent Tosun, "Engelliler Haftası'nda böyle bir kampanya başlatarak engelli kardeşlerimize katkıda bulunmak istedik. Engelli kardeşlerimizin daima yanındayız. Birlikte aşamayacağımız engel yoktur" diyerek, toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı vurguladı. Engelli bireylerin de topluma tam olarak entegre olmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri için böyle bir adım attıklarını belirten Tosun, bu adımın onların topluma daha fazla entegre olmalarına ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.