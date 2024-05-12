BAİ’den görkemli açılış

Bayraklı Turan'da hizmete giren Bai, yaklaşık 3 aylık tadilat aşamasından sonra kapılarını açtı. Fine dining (üst segment) mutfağı ve konukların gözüne hitap edecek şekilde tasarlanan mimarisiyle faaliyete geçen Bai, konuklardan tam not aldı. İçerisinde bulunan restoran, bar ve gece kulübüyle İzmir'de eşine pek rastlanmayan bir mekan olduğunu dile getiren işletme ortaklarından Adnan Çetinbilek, "Aylar önce ortaklarımla bu işi planladığımızda, herkesin eğlenirken keyif aldığı bir yer olması için yola çıktık. Böylece uzun zaman sonra İzmir'de olmayan bir konsepti gerçekleştirmiş olduk.

Konukların sorun yaşamadan eğlenebileceği bir mekan oldu. Bu konuda hiçbir misafirimizin endişesi olmasın. Ben şahsen uzun yıllardır eğlence sektöründe yer aldığım için samimiyete dayalı bir işletme olmasından yanayım hep. Bu benim için her şeyden önce gelir. Böyle olunca da bizi tanıyan da tanımayan da sorunsuz, keyifli bir eğlence deneyimi yaşamış oluyor" dedi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

Akşamları 20.00'da hafif müzik eşliğinde sunulan yemekle müşterilerini ağırlamaya başlayacak olan işletme, 22.00'da afro ve Türkçe müzikle yavaş yavaş hareketlenmeye geçiş yapacak. Gece 00.30'dan sabah 04.00'a kadar club konseptinde faaliyet gösterecek olan Bai'de bistroların yanı sıra isteyen müşterilere 13 ayrı locada hizmet verilebilecek.

Haftanın 7 günü açık kalacak olan mekanda, insanların kendini rahat hissedip eğlenceli ve keyifli zaman geçirmelerini sağlayacaklarını belirten Çetinbilek, "Her gelen misafir bizim için önemli. Bizim mottomuz iyi yemek, iyi müzik, iyi servis ve iyi hizmet. Eğlence sektöründe çekirdekten yetiştim ve 20 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Yılların bize kazandırmış olduğu deneyimle tüm 'iyi'leri sunabileceğimizi biliyoruz. Şeflerimiz ve çalışma arkadaşlarımız da kendi alanlarında başarılı olan kişilerden oluşuyor" açıklamasını yaptı.

DJ PARTİLERİ YAPILACAK

MÜZİK direktörlüğünü Berk Arslan ve Murat Kıroğlu'nun yaptığı Bai'de, zaman zaman farklı DJ'lerin performansları da yer alacak. Haftada bir gün de İstanbul'un tanınmış DJ'lerinden birinin konuk olduğu partilere ev sahipliği yapacak.

Mutfak şefi Ergün Caner, salon şefleri Arda Öztürk, Özenç Alev, Mehmet Ercan Demir ve Gökhan Zorlu ile işletme şefleri Ali İlhan ve Erçin Tayyip Taşkın'ın hizmetinde sezona giriş yapan eğlence mekanı, yemek salonunda 250 kişi oturma kapasitesine, bistro düzeninde ise 750 kişiye kadar hizmet verebilecek alana sahip.