Moda tutkunlarını mağazasında ağırladı

İzmir moda dünyasının genç yüzü Nur Oskay, Alsancak 1381 Sokak'ta kendi adıyla açtığı mağazasının tanıtımı için kokteyl düzenledi. Type Agency organizasyonu ve Deniz Çelebi Event Planner'in süslemeleriyle gerçekleştirilen etkinliğe, Nur Oskay'ın aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra cemiyet hayatından konuklar ve İzmir'in önde gelen sosyal medya fenomenleri de katıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü 2012 mezunu olan ve 2013'te de bir firmaya tasarım desteği yaparak sektöre adım atan Oskay, yıllar sonra çıtayı yükselterek kendi markasını hayata geçirdi.

MARKA YARATTI

Son iki yıldır katıldığı İzmir Fashion Week'lerde solo defilelerini gerçekleştiren başarılı modacı, İzmirli hanımlarla daha yakından iletişim kurabilmek amacıyla mağazasını açmaya karar verdi.

Kendi markasını 2021'de kuran ve birkaç hafta önce de mağazasının kapılarını açan Nur Oskay, hanımlara özel tasarımlarını oluştururken doğadan ilham aldığını belirterek, "Doğadaki her şeyin bize verdiği bir mesaj olduğunu düşünenlerdenim. Öyle ki vitrinimde bile ünlü heykeltraş Ozan Oganer'e ait denizanalarını kullandım" dedi.

Haftanın 6 günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan mağazadaki satışların dışında www.nuroskay. com web sitesi, @nur.oskay Instagram hesabı ve alışveriş platformları üzerinden de online satış yapılabiliyor.