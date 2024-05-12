Sanatçılar yapay zekayı yorumlayacak

7. Uluslararası İzmir Sanat Bienali bu yıl 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. Seba Sanat Galerisi'nin İzmir'e kazandırdığı önemli etkinliklerin başında gelen bienal, 13-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. 5 gün sürecek organizasyonda eserler, T.C Kültür Bakanlığı Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sergi Salonu'nda, Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde ve Seba Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Gereksinimleri Seba Sanat Galerisi imkânları başta olmak üzere Kültür Turizm bakanlığı desteği ve sanatçılar tarafından karşılanan bienal, İzmir'in prestij projesi olarak öne çıkıyor.

1338 SANATÇI KATILACAK

"YAPAY ZEKA ve DEĞİŞİM" konu başlığıyla kapılarını açacak olan 7. Uluslararası İzmir Sanat Bienali'nde 1338 sanatçının eseri sergilenecek. Yapay zeka ve değişim çerçevesinde ele alınan eserler, sanatçının kendi düşüncesinin yorumu ile görsellik kazanacak. Sanatçı eserlerinde, kişisel yorumunu ele alacak, kendi benliklerine ulaşabilme, düşünebilme var olanı, olmayanı, olabilecekleri hayal edebilme, görme şekillendirme, yaratma, yorumlama yetisini kullanacak. Ruh ve bedenin ortaklaşa sunduğu form, kişisel farklılıklarını ifade etme gücü ile eser sanatçının kendi görsel sunumu olacak. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İzmir İl Kültür Müdürlüğü, Bornova Belediyesi'ne verdikleri destek için teşekkür eden sanatçı ve küratör Seba Uğurtan, Sanat eseri yaratmada en büyük önem, bireysel ifadeyi kullanabilme gücüdür. Bu güç ile sanatçı, yanına gerekirse ekibini alır. Teknik ekiple beraber çalışmalarla imgesel düşünceye var oluş kazandırılır. Günümüz koşullarında ne acıdır ki sanatçılar sanat eserlerinin oluşturulabilmek için maddi destek bulamamaktadır" dedi.