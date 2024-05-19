Geleceği şekillendiren bir hafta olacak

KOÇ/ Koşullar yön değiştirecek

Mars burcunuzda ilerliyor.

Dengeleri korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün.

Yıllarca sakladığınız aşkınızı itiraf etmenin tam sırası. Dökün duygularınızı ve rahatlayın.

BOĞA/ Maddi fırsatlar karşınızda

Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve hiçbir işinizi acele getirmekten hoşlanmıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Fikir çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen durumları içinizden yargılamalı ve bu konuda taviz vermemelisiniz. Yenilikler konusunda temkinli olmanızda yarar var. Aşk ve dostluğu karıştırmamaya dikkat edin.

İKİZLER/ Sınavlardan geçiyorsunuz

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

Toplumsal başarılarınız ve ilginç fikirleriniz prim toplayacak.

Özellikle, kan bağı olduğunuz kişilerin üzerinizde etkiniz büyük olacak ve babanızla aranızda uyumlu bir beraberlik oluşturacaksınız. Yakın çevrenizle yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz.

Aşkla ilgili konuları ertelemenizde yarar var.

YENGEÇ/ Yalnızlığınızı seviyorsunuz

Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.

Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmelisiniz.

Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir hafta geçirebilirsiniz.

Ama tüm bunlar yaşam enerjinizin giderek azalması ve yorgunluk demektir.

ASLAN/ Sosyal hayatınız canlanıyor

Yenilikler ilginizi çekiyor. Birçoğunuz; arkadaş çevrelerinde, karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek.

Yeni kişilerle tanışmanız mümkün.

Fakat başlayan bir ilişki varsa, dikkatli olmanız gerekiyor.

Koşullar yön değiştirecek.

Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz.

BAŞAK/ Ödün vermiyorsunuz

Güçlü gruplar içinde olma arzusu ile,arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşinde olacaksınız. Seçeceğiniz arkadaşlarınızın çalışma hayatınızda size fayda sağlayacak tarzda olmalarına dikkat ediyorsunuz. İletişim konusunda güçlü bir yeteneğiniz var.

Sosyal ilişkilerinizde çevrenizi yargılamadan karar vermeli ve düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz.Kimseye ödün vermemelisiniz.

TERAZİ/ Ani kararlar vermeyin

Başkalarının düşünceleri sizi ilgilendirmeyecek. İşbirliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde, mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik sağlayacaksınız. Bu ilişkiler çerçevesinde gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Fakat, her şeye rağmen; bu günlerde dostluklarınız derinleşecek, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle önemli kararlar alacaksınız.

Ani kararlar vermeyin.

AKREP/ Cazibeniz artıyor

Merkür karşıt evinizi hareketlendiriyor.

Konuşmalarınız sevimli ve herkesi büyüleyerek kendinize bağlıyorsunuz. Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden kopmayacaksınız fakat çok fazla yoğunluk yaşamayacaksınız. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz.

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir hafta.

YAY/ Temponuz hızlanıyor

Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz.

Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyorsunuz.

Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız. Hızlı koşan yaşam temposu içinde amacınıza doğru ilerlerken, detaylar ve ayrıntılardan uzaklaştığımız konular olabiliyor. Taktikler geliştirmeniz gerekebilir.

OĞLAK/ Başarı isteğiniz artıyor

Kariyerli ve kaliteli ilişkiler sizi bekliyor. Başarı isteği içinde olacaksınız.

Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız.

Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız.

Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutacaksınız.

Bazı iş gecikmeleri de olabilir.

İyi niyetli yaklaşımlara gereken karşılığı vereceksiniz.

KOVA/ Duygularınızı denetliyorsunuz

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız. Etkin ve cazibeli bir konuşma yapınız var.

Karşınızdaki kişinin sizin için olumlu düşünceleri, yaşamınızın ileri vadede artısı olacak. Yeter ki; isyankar tavırlarınızı denetlemesini bilin. Özgürlük duygularınızı artıyor. Sezgileriniz artıyor.

BALIK/ İlişkilerinizde mesafelisiniz

Mesleki anlamda oldukça iddialısınız.

Akıllıca yapacağınız planlar yaşamınızda önemli bir yer tutacak. Ruhsal dinginliğiniz biraz da özel isteklerinizin gerçekleşmesine bağlı. İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Enerjiniz çok yüksek. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

Davranışlarınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız.

Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz.