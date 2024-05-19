Osmanlı’nın izlerini taşıyan kule: Arpaz

Osmanlı döneminde Rodos'a sürülen Arpazlı Hacı Hasan Bey, dönüşünde Rodos'tan getirdiği yapı ustalarına Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Esenköy'de, Arpaz Kulesi ve Arpaz Konağı'nı yaptırmış. Karya Kenti Harpasa Kalesi'nin eteklerinde, Arpaz beylerinin yaşaması için yapılan konak Osmanlı'nın izlerini taşıyor. Arpaz ailesine ait olan kule ve Beyler Konağı 90'lı yıllara kadar kullanıldığından büyük ölçüde korunarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. Daha sonra ailenin mirasçıları tarafından yaşlı bir kadın ve oğlu konağa bakmaları için yerleştirildi.

Yaşlı kadın öldükten sonra oğlu konağa bakmaya devam etti. Kule ve konak restorasyonunun yapılması ve müzeye dönüştürülmesi şartıyla, Arpaz ailesi tarafından Nazilli Belediyesi'ne hibe edilince konağın içinde oturan aile restorasyon yapılacağı gerekçesiyle çıkarıldı. Fakat, aradan geçen 18 yıla rağmen ne kulede ne konakta en ufak bir restorasyon çalışması yapılmadı. Bakımsızlık nedeniyle tarihi yapı çökmeye başladı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü de Aydın turizmi için çok önemli olan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'na acil olarak müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

AYDIN'IN PİSA'SI OLABİLİR

Harpasa antik kenti ve köyde bulunan leyleklerle birlikte bütüncül olarak düşünülerek, Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'nın restorasyonunun yapılması halinde, Aydın önemli bir turizm destinasyonu kazanacağını ifade eden Sürücü, "İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde bulunan ve her 100 yılda bir 7 santimetre eğilen dünyaca ünlü Pisa kulesinin eğik halini görmek için, dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca insan bu kente gidiyor. Pisa kulesine giriş ücreti 24 Euro ve rezervasyonla girilebiliyor. Türkiye'deki en ilginç kulelerden biri Aydın ili Nazilli ilçesine bağlı Harpasa antik kentinin batı eteklerinde yer alan eski adı Arpaz olan Esenköy sınırları içinde bulunan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı'dır. Arpaz Kulesi, hamam, misafirhanesi, depoları, çeşmeleri ve diğer yapılarıyla birlikte görenlerin hayranlıkla baktığı kompleks bir yapıdır. Osmanlı ayanlık dönemindeki önemli mimari yapılardan biri olan Arpaz Kulesi'ne konaktan geçişlerin asma bir köprü ile yapılması, aynı zamanda kulenin savunma amaçlı yapıldığını da gösteren tarihsel bir geçmişe sahiptir" ifadelerini kullandı.