Rusya’dan İran’a İran’dan Hatay’a

Temelleri 1916-1917 yıllarında Rusya'da atılan, ardından İran'da büyüyüp gelişen ve daha sonra da Hatay'da bir marka haline gelen Petek Pastanesi, Bayraklı ve Karşıyaka'daki iki şubesi ile İzmir'in lezzet dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Çamlıheşinli Hasan Usta'nın temellerini attığı Petek Pastanesi'nde hizmet bayrağını, dördüncü kuşak temsilcisi olarak Kudret Alpagül taşıyor.

Petek Pastanesi Genel Koordinatörü Gürsel Çaypınar, İzmirli reklamcılarla bir araya geldi.

Babası Bayram Alpagül ile birlikte çalışan Kudret Alpagül, Akdeniz Bölgesi dışındaki ilk şubelerini neden İzmir'de açtıklarıyla ilgili "Soğuk zincir künefe satışımızda şehir dışı olarak ilk İzmir'i seçtik. Künefe dışındaki diğer ürünlerimize de taleplerin artması, İzmir'de üretim merkezi kurmak için bizleri teşvik etti. 1 Haziran 2021'de Karşıyaka şubemizi, 23 Mayıs 2022'de de Bayraklı'yı açtık" bilgisini paylaştı. Özel siparişle kişiye özel üretim yaptıklarını ve asıl ana kuruluş sebeplerinin bu olduğunu belirten Alpagül, internet üzerinden online satış yaptıklarını da söyledi.

ŞUBE SAYISI ARTACAK

Gördükleri büyük ilgi karşısında İzmir'deki şube sayısını artırmak istediklerini kaydeden markanın Genel Koordinatörü Gürsel Çaypınar ise "İzmirliler bizi gayet güzel karşıladı. Çıkan ürünlerimiz çok beğeniliyor. Yapılan misafir analizlerinde memnuniyet sonuçlarımız sürekli artıyor. İzmir'deki iki şubemiz de pastane konseptinde hizmet veriyor. Genelde İzmir'de dondurma, baklava, unlu mamuller vb. ürünlerin her biri için ayrı işletmeler bulunur. Biz bu ürünlerin hepsini tek bir çatı altında sunuyoruz. 850'ye yakın kendimize ait reçetelerimizle üretilen ürünlerimiz var. İzmir'in meşhur boyozunu bile kendi deneyimlerimizle harmanlayarak, Petek özel böreğin üretimini gerçekleştirdik" diye konuştu.