Yaz-kış Fethiye’de teknede yaşıyorlar

Muğla'nın Fethiye ilçesi dünyanın farklı ülkelerinden insanı bir araya getiriyor. İngiliz emekli mühendis Danny Harford eşi Julie Harford Ukraynalı emekli Mykmaylo Postolov (67) Rusyadan Evgenii Zenka (39) yine Rusya'dan Alexabder Temchenko (49) ve eşi Oksana yaz kış demeden Fethiye'deki Ece Marina'da bağlı teknelerinde yaşıyor. Türkiye'de huzurlu ve güvende olduklarını belirten turistler, Fethiye'nin dünyanın hiçbir yerinde olmayan masmavi denizi, doğası, güneşi ve harika koyları bizi mıknatıs gibi Türkiye'ye çekti dedi.

BARIŞI TÜRKİYE SAĞLAYABİLİR

Rusya'da reklamcılık işi ile uğraşan Alexander Temchenko (49) eşi Oksana ile üç yıl önce Fethiye'de teknelerinde yaşamaya karar verdi. Annesi Rus, babası Ukraynalı olan Alexander Temchenko, Rusya Ukrayna savaşının en kısa sürede bitmesini istiyor. Temchenko "Vücudumun bir bölümü Rus bir bölümü Ukrayna. Her iki bölgede yakınlarım ve arkadaşlarım var. Türkiye'nin bu savaşı durduracağına inanıyorum. Tahıl koridoru anlaşmasını sağlayan Türkiye barışı da sağlayacak tek ülkedir" dedi.

Fethiye'ye tam 10 yıl önce turist olarak geldiğini, çok beğendiğini emekli olunca yaşamak için 3 yıl önce Ferrero isimli tekneyi satın aldıklarını anlatan Temchenko, yaz kış Fethiyede harika günler geçiriyoruz. Fethiye, Kaş, Bodrum koyların geziyoruz. Bütün sene çok güzel bir hava var. Fırtına, rüzgar yok. Huzurlu ve güvende olduğumuzu söyleyebiliriz. Buradan geri dönmek yok. Hayat Türkiye'de çok güzel "dedi.

İNGİLTERE'DE KAZANDIM TÜRKİYE'DE HARCIYORUM

İngiliz uçak mühendisi Danny Harford, emekli olduktan sonra İngiltere'de otomobil alım satımı ve emlak sektöründe faaliyet gösterdi. El sanatlarıyla uğraşan sanatçı eşi Julie Harford ile 13 yıl önce satın aldıkları "Rebecca" isimli tekneyle Fethiye'ye geldiler ve bir daha da ayrılmadılar.

Danny Harford, "İngiltere'de çok para kazandık. Türkiye'de harcıyoruz. Fethiye, doğal güzellikleri, koyları ve harika havası, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bizi çekti. 19 yıl önce turist olarak geldiğimiz Fethiye'ye 13 yıl önce de teknemizle geldik. Ve yılın büyük bir bölümünü teknemizde geçiriyoruz. Aradığımız her şeyi buluyoruz. Fethiye huzur bulduğumuz sakin bir şehir. Sokağa çıktığımızda herkesi tanıyoruz. Markette, restoranda insanların ilgisi mükemmel, onlarla arkadaş olduk. Çarşı pazar gezerek hayatımızı yaşıyoruz. 77 yaşındayım oldukça dincim. Bu da Fethiye'nin güzel havasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

DAHA UZUN YAŞAMAK İÇİN FETHİYE'DEYİM

OĞLUNUN araştırmaları sonucu 15 yıl önce Fethiye'ye gelen ve çok beğenen Ukraynalı Mykmaylo Postolov da teknede yaşayanlar arasında. 67 yaşındaki Postolov daha uzun yıllar sağlıklı yaşamak için Fethiye'deyim dedi. Fethiye'deki hava, doğa, deniz dünyanın hiçbir yerinde yok. Sakin ve huzurluyum. Tek isteğim bu cennet Fethiye'de daha uzun yıllar yaşayabilmek. Devam eden Rusya Ukrayna savaşının durdurulmasını arzuluyorum. Fethiye'de teknemde yalnız yaşıyorum. Ancak burada sıcakkanlı insanlarla dost oldum. Hayatımın en güzel yıllarını masmavi koylar da geçirmekten mutluyum" dedi.