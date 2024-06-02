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Haberler Pazar Hindistan’dan iki dereceyle döndü

Hindistan’dan iki dereceyle döndü

ERCAN AKGÜN
Hindistan’dan iki dereceyle döndü
Aslen Ankaralı olan ancak modellik yaşamını İzmir'de sürdüren Sena Karahan (25), geçtiğimiz günlerde Hindistan'da düzenlenen Miss Supermodel Worldwide Yarışması'nda ilk 5'e girmeyi başardı. 6 yıldır mankenlik ve modellik yapan Karahan, özenli giyim tarzı, yaptığı kombinler ve kıyafetleriyle uyumlu takı, aksesuar seçimleri nedeniyle "Best Icon Styling" unvanını da elde etti. Final günü İzmirli tasarımcı Orhan Zorer'in hazırladığı kostümle ülkemizi temsil eden genç model, yöresel kostüm kategorisinde de Osmanlı Dönemi'ndeki kadınlarımızın giyim tarzını yansıtmak için saray kıyafetiyle boy gösterdi. Yarışma öncesi yaklaşık 1.5 haftalık kamp dönemi için Hindistan'da misafir olan Sena Karahan, "Orası benim için bir aydınlanma yeri oldu. Düşünce yapımda önemli değişiklikler yaşadım. Çok farklı hayatlar vardı. Ülkemize geldiğimde halime şükrettim" dedi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle bur yarışmaya katılan güzel model, bu yıl içerisinde Filipinler'de başka bir yarışmada daha şansını denemek istiyor.
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