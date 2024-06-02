Kızına yazdığı şarkıyı oğluyla söyledi

30 yıllık meslek hayatında 4 albüm ve çok sayıda single çıkaran Selim Han, son parçası "Yine Sensiz" için Alsancak'ta tanıtım gecesi düzenledi. Hem İstanbul hem de İzmir gecelerinde sahne hayatını sürdüren ve yeni nesil arabesk tarzında slow bir çalışma hazırlayan deneyimli şarkıcı, yaz dönemine hızlı bir giriş yapmak istediğini dile getirdi. Parçanın kendisi için manevi önemi olduğuna değinen Selim Han, "Bu şarkıyı 4.5 yaşındaki kızım Melek Feyziye Han için yazmıştım. O bakımdan bendeki anlamı çok özel. Parçanın müziğini Türkiye'de önemli isimlerle çalışmış olan bağlama sanatçısı İhsan Noyan yaparken, aranjesini de Taner Solak gerçekleştirdi" dedi. Yaklaşık 4 saat sahnede kalan ve parçayı oğlu Mehmet Sultan Han ile birlikte söyleyen usta şarkıcıyı bu özel gecesinde, İzmir'in yanı sıra İstanbul'dan gelen solist arkadaşları da yalnız bırakmadı. Geçen hafta Taner Solak yönetmenliğinde klibi çekilen "Yine Sensiz", tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.