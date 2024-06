Güçlenirken zorlanıyorsunuz

KOÇ Parasal konular gündemde

Maaşınızla ilgili talepleriniz için bu dönemde görüşme yapabilirsiniz. Daha iyi bir kariyer elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız.. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz.

Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var ve hiç kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz..

BOĞA Detaylara takılısınız

Detaylar önemli olacak.

Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bu hafta, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler bu dönemde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.

İKİZLER Yeteneklerinize güvenebilirsiniz

Güzel konuşma ve yeteneklerinizi karşı tarafa aksettirme konusunda başarılısınız. Girdiğiniz sosyal çevrelerde karizmanız baskın olacak. İş hayatınızda daha hırslı ve tutkulu, sosyal ilişkilerinizde aktif olacaksınız.

Organizasyon yeteneğiniz güçleniyor. İşinizde olumlu ve güçlü atılımlar meydana gelecek.

Rekabetçi yapınız ortaya çıkacak.

Bu dönem, cesaretinizi ve yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

YENGEÇ Kontrol sizde

Yeni başlayacağınız işlerinizde kontrollü yol almaya çalışın, her şeyin en kötüsünü düşünerek önceden önlem alın. Bu arada yaşamınızda iz yapan mevcut işlerinizi ele alarak, düzeltici faaliyetler doğrultusunda çalışabilirsiniz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Karşınızdaki kişinin düşüncelerine değer vermeyi ve dinlemeyi öğreneceksiniz. Sizin için uygun olan şey; aslında kozmik enerjinin verdiği evrensel güçtür. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz , hataya açık olmanıza neden oluyor.

ASLAN Çevrenizi denetliyorsunuz

BÜTÜN engellerin üstesinden gelecek şekilde güçlü olacaksınız.

Yatırımlarınızı olumlu bir şekilde etkileyecek ve sizi en iyi maddi kaynaklarını sunacaktır. Kendi işinizi kurabilirsiniz.

Bağımsız iş yapmaya yöneleceksiniz. Finans açısından kolay kredi kaynakları, çevre desteklerinizin artışı gibi değişik konular ortaya çıkacak.

Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek.

Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz.

BAŞAK Eleştiriye açık değilsiniz

Yoğunluğu fazla olan ilişkiler yaşamanıza rağmen, çatışmalar da meydana gelebilir. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz.

Çekiciliğiniz ve çalışkanlığınız; ilişkilerinize 'artı değerler' getirmesi gerekirken olumsuzluk da getirebilir. Bu dönemde ortağınızla tartışmaktan kaçınmalısınız.

Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız.

Kişisel çekim gücünüz çok fazla.

Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

Sergileyeceğiniz başarılı çalışmalarla dikkat çekeceksiniz ...

İnanılmaz sürpriz olaylar karşısında küçük dilinizi yutabilirsiniz.

TERAZİ Aşk her yerde

Aşk her an her yerde. Eski ve yeni aşklar arasında bocalamanız yüzünden kendinize bile ters gelebilirsiniz. Seviyorsanız, sevginize sahip çıkmalı ve onun hatalarını gözünüzde büyütmemelisiniz.

Çünkü yaşamda kusursuz bir insan olmayacağını artık öğreniyorsunuz. Rutin düzeninizi bozabilecek aşklara yelken açmamalısınız. Geri giden Venüs, arzuladığınız hamleler konusunda istediğiniz cesareti verecek ve henüz ulaşamadığınız eski arkadaşlarınızla birlikte olma şansını sunacaktır. iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır.

AKREP Sezgiler tavan yapıyor

Öğreniminiz ve akademik kariyerinizle ilgili gelişimlere açık olacağınız bir süreç.

Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz.

Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Finans Gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız.

İçsel sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız...

YAY Yetenek ve cesaret bir arada

CESUR tavırlar içinde olacaksınız.

Bu dönemde sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz.

Ortak çalışmalarınız ve dostluklarınızda hakim bir tavır sergileyerek kendi düşüncelerinizi karşı tarafa dikte edeceksiniz.

Girdiğiniz topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. İş yemekleri ve kariyerinizi destekleyici toplantılarda bulunacaksınız. Buralarda karşılaşacağınız kişilere dikkat etmelisiniz.

OĞLAK Önemli kararlar zamanı

YAŞANTINIZLA ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz.

Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.

Her zamanki gibi değişen iş koşullarını lehinize çevirmekte oldukça profesyonelce davranıyorsunuz.

Duygularınızın yoğunlaşması ve derinleşmesi, manevi yönlerinizi de ortaya çıkaracaktır.

Karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerini görmeyeceksiniz.

Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmelisiniz, çünkü; oldukça hassas bir durum ortaya çıkacaktır..

Hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. Olumlu veya olumsuz sonuca gideceksiniz.

KOVA Vicdani değerler çok önemli

İLETİŞİM konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.

Sert çıkışlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için; cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Eski işyerinizden gelebilecek tekliflere de hazır olun.

BALIK Güven önemli bir erdem

BU dönemde, insanları diplomatik tavırlarınızla kendinize bağlayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi organizasyon çalışmalarla yapacaksınız. Güvendiğiniz dostlarınızı yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

Onların sezgisel yeteneklerini kendinizle birleştireceksiniz.

Değerli olmak ve saygınlık görmenin püf noktalarından birinin arkadaşlık ve dostluk ilişkilerin olumlu olması geçtiğimiz yıllarda yaşadığınız olaylarla öğrendiniz ve denediniz. Şimdi bu durumu rahatlıkla yaşamınıza geçirebilirsiniz.