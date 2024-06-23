2024 yazının iştah açan saçları

BAL SARISI

Doğru sarı tonu bulmak için bazen biraz çaba gerekebilir. Profesyonel saç stilisti Ashley, cilt tonunuza uygun sarışın tonunu bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları paylaşıyor. Cilt tonunuza uygun sarı tonunu bulmak için ilk adım, cilt tonunuzu doğru bir şekilde belirlemektir. Soğuk tonlu bir cilde sahipseniz, genellikle açık kahverengi veya açık sarı tonları sizin için daha uygun olabilir. Ancak, sıcak tonlu bir cilde sahipseniz, daha altın ve sıcak tonlara yönelmek isteyebilirsiniz. Ashley, bal sarısı tonların neredeyse her cilt tonuna uyum sağladığını belirtiyor. Bu tonlar, cildi aydınlatıyor ve sıcak bir ışıltı kazandırıyor.

SOĞUK RENKLER

SICAK tonlar uzun süredir kullanılıyor olmasına rağmen, 2024 yazında dikkatleri üzerine çeken bir trend var: Soğuk tonlar...

MARSHMALLOW PEMBESİ

MEGAN Fox, ateş kırmızısı rengini daha yumuşak bir tonla değiştirerek bu yeni marshmallow pembesi trendinin öncülerinden biri olurken, Kylie Jenner da nostaljik pembe rengini yeniden canlandırarak bahardan yaza geçişin tazeliğini ve hafifliğini yansıtıyor.

VİŞNE TONLARI

DUA Lipa'nın yeni "vişne" saçlarıyla başlattığı trendin, 2024 yazında bambaşka bir boyuta evrileceği kesin gibi görünüyor. Geleneksel kızıl saçların yerini alacak olan vişne tonları, saçlara taze ve enerjik bir hava katıyor. Derin, koyu kırmızı tonlar, saçlara güzel bir parlaklık verirken, yeni ve sofistike bir tarz sunuyor.

ÇİLEK SARISI

ÜNLÜ renk uzmanı Wade-Smith, bu sezon için heyecan verici bir trend olarak çilek sarısının ön plana çıkacağını belirtiyor. Bu pembe altın tonu, sıcaklığı ve romantizmiyle adeta bir masalın içinden gelmiş gibi hissettiriyor.

ÇİKOLATA

ÖZELLİKLE Hailey Bieber'in koyu çikolata rengine boyatması ile bu renk daha da popüler bir hale geldi. Renk uzmanları çikolata şurubu saçların önümüzdeki sezonun favorisi olacağını vurguluyor. Koyu kahverengi tonu, şıklık ve zenginlik hissi verirken aynı zamanda saçların ultra sağlıklı ve parlak göründüğü hissini veriyor