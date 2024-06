Kitaplarını sokakta satan yazardan 5. kitap

Yazar Nurdan Karacabey, yazdığı ilk kitabını İzmir sokaklarında satmaya çalışırken gelmişti kamuoyunun gündemine. Kalp Ritmimden Notalar adlı kitabını kalabalık cadde ve meydanlarda İzmirlilere tanıtmaya, anlatmaya ve satmaya çalışırken tanıdı onu Sarmaşık okurları...

İZMİR'DE YAZIYOR

Nurdan Karacabey yazarlık yolunda, o günlerden sonra büyük gelişme kaydetti. Gökkuşağı, Sadece Aşk ve Tesadüf gibi kitaplarının ardından, son eseri İyi Yolculuklar ile karşımızda. Beşinci kitabı da tıpkı daha öncekiler gibi özel satış çabaları sayesinde okurlarıyla buluşuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü okuyan Nurdan Karacabey, on yılı aşkın süredir yazıyor. Edebiyatın yanı sıra fotoğrafçılığa da derin bir ilgi duyan yazar, İzmir'de yaşıyor. Son eseriyle ilgili görüşlerini aldığımız Nurdan Karacabey şöyle konuştu: "İyi Yolculuklar beşinci kitabım. Tür olarak aforizma. Yüreğime saklanan cümleler birer birer ortaya çıktılar ve okuruyla göz göze gelmek için sabırsızlanıyorlar artık. Yaklaşık on beş yıl evvel yazarlık yoluna ilk adımımı aforizmalarla atmıştım. İlk kitabım da aforizmaydı. Arada yayımlanan öykü, deneme ve roman türlerindeki kitaplarımdan sonra tekrar başa dönmüş oldum. Karanlıktan aydınlığa doğru ilerlemenin en kestirme yolu sanattır bana kalırsa. Zaten yazarken amacım kendimi karanlıktan çıkarmak, çıkarken okuru da yanıma almak olmuştur her zaman."

İNSANA DAİR

Hayata ve insana dair her konuyu kaleme almaktan büyük bir keyif aldığını belirten Nurdan Karacabey, "Bu yüzden satırlarımın hayat kokması benim için çok önemli. Okurla aramdaki bağı bu şekilde daha da güçlendirmiş oluyorum. Bu kitabımda hayata dair her şeyden bahsediyorum. Çünkü hayatla temas kuran her duyguyu tattırmak istiyorum okuruma. İnsan bazen bir cümleye rast gelir, o anda yalnız olmadığını hisseder ve "hayatın içinde bir yerlerde benim gibi hisseden birileri daha var" diye düşündüğünde, içine denizler dolusu su serpilir. İşte bu kitabı tam da okurumun gönlüne o ferahlığı yaşatmak için yazdım" dedi.