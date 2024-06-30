Çeşme’de rüya gibi bir düğün

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıldır birlikte olduğu başarılı tasarımcı Zeynep Mayruk ile bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi. Çeşme Alaçatı'da gerçekleşen nikah ve düğün töreni çiftin aileleri, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Nikahta damadın şahitliğini Ömer Durak, Sedat Demirtopuz ve Genco Özak yaparken, gelinin şahitliğini ise kız kardeşi Berçin Mayruk, Selin Sarper ve Begüm Ertuğrul yerine getirdi.

GELİNİ DAVUL ZURNAYLA ALDI

Çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Mayruk, "Hayatımızın en güzel günü olduğunu düşünüyorum. Birazcık duyguluyum. En sevdiklerimizle beraberiz. Keyifli bir akşam geçireceğiz. Genel anlamda rahattım ancak 2 gündür inanılmaz heyecanlıyım. Bugün de rahattım ama en son Tolga beni almak için eve geldiğinde heyecan başladı. Hala üstümden atamadım ama iyiyim" dedi. Gelin evine davul ve zurnayla giden Tolga Sarıtaş ise "Gelenekleri yerine getirdik. Yuva kurmaya karar verdik. Çok özel ve güzel bir karar. Sevdiklerimizi de aramızda görünce, çok daha tadından yenmez oldu. Hep beraber eğleneceğiz bugün. Çok mutluyuz" dedi. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün gecesinde, yakışıklı oyuncu, mikrofonu eline alıp şarkıcılıktaki başarısını da tüm konuklara göstermiş oldu. Düğün sonrası Ayvalık'a gidecek olan çift, gelin hanımın işlerinden dolayı balayı tatiline 1 ay sonra çıkacaklarını söyledi.