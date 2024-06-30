Kirazın ana vatanı fındığın başkenti Giresun

Giresun fındıkla anılır. Ancak kirazın ana vatanıdır. Bu nedenle ismini de Yunanca kiraz anlamına gelen Kerasus veya Keresea kelimelerinden aldığı bazı tarihçiler tarafından dile getirilmektedir. M.Ö. 74 yılında Romalı komutan Lucullus Doğu Karadeniz bölgesine yaptığı seferde batıda bilinmeyen yabani kiraz ağaçlarını görmüş ve Roma'ya geri dönerken kiraz fidanları götürmüştür. Böylece kiraz buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Japonya'nın kiraz üretim merkezi olan Sagae şehri bu yüzden Giresun'u 1989 yılında kardeş şehir ilan etmiştir. Kiraz, son yıllarda Giresun'da önemini büyük ölçüde kaybetmiş olup yerini artık fındığa bırakmıştır. Ve dünya fındık fiyatlarını da bu ilimiz belirler. Amerika'dan, İtalya'ya kadar fındık üreticisi olan ülkeler yıllık fındık kilo ücretini belirlemek için, Türkiye'nin yaz ayları öncesi fındık fiyatını açıklamasını bekliyorlar. Kiraz ve fındığın dışında sahil şeridi, yaylaları ve dereleriyle de ünlü bu güzel şehrimizi özellikle yaz aylarında gezmenizi ancak, yılın büyük bölümünde denizde hemen tututulup akabinde pirişilen balıklardan ve tadı muhteşem olan pidelerinden de yemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bu şirin ilimiz bir öğrenci kentidir. Seyahat için hava yolunu tercih edeceklere iki liman var... Ordu-Giresun hava limanından araçla 40 dakikadır. Trabzon'dan ise yaklaşık 1.5 saattir. İşte Giresun'u ve gezilemsi gereken yerleri bir tanıyalım:

SELAHATTİN ERTAŞ

SERİN AKARSULAR

Dağlardan denize doğru debisi yüksek akarsular inmektedir. İl topraklarını yaran sık vadiler ağında Aksu nehri, Harşıt Çayı (Doğankent çayı), Özlüce Deresi (Gelevera), Pazarsuyu, Yağlıdere, Batlama Deresi ve Kelkit Irmağı bulunur.

MUHTEŞEM YAYLALAR

Yaylalar, Giresun dağlarının doğusundaki Gavur dağlarından batıya doğru Karagöl dağlarına kadar bir kuşak halinde uzanır. Geniş çayırlarla kaplı olan bu yaylalarda koyun ve inek gibi küçük bas ve büyük baş hayvancılık da yapılır. Yaylalardan kampçılık, dağcılık ve trekking gibi turizm ve spor alanında da yararlanılır. Başlıca gezilmesi gereken yaylalar arasında Kümbet, Kulakkaya, Bektaş, Paşakonağı, Tamdere, Sisdağı, Kazıkbeli, Karadoğa ve Çakrak yer alır.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI TOPAL OSMAN AĞA

1884 yılında Giresun'un Hacıhüseyin Mahallesi'nde doğdu. Ekim 1912 Balkan harbinde Çatalca Cephesi'nde Bulgarlara karşı savaşırken sağ diz kapağından yaralandı. İstiklal Harbinde Enver Paşanın Anadolu'ya girişini engelledi. Sakarya Savaşı'nda emrindeki Giresun gönüllü alayının mermisi bitince düşmana kamalarıyla saldırdı. Koçgiri İsyanı'nın bastırılmasında görev aldı. Kurtuluş Savaşında büyük yararlılıklar gösteren ve Atatürk'ün koruma komutanlığını yapan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı kuran Gazi Osman Ağa'nın (Topal Osman Ağa) mezarı Giresun kalesi'nin tepesindedir.

MAVİ GÖL

Giresun'un Dereli ilçesi sınırları içerisinde ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta, Kuzalan Tabiat Parkı'nın eşsiz değerlerinden biri olan Mavi Göl, üç gölün birleşiminden meydana gelir. Yöre halkı tarafından "Sodalı Göl veya Göğ Göl" olarak bilinmektedir. Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi'nin etkisiyle özellikle yaz aylarında turkuaz rengini alarak ziyaretçilerine eşi benzeri görülmeyen bir güzellik sunmaktadır.

KÜMBET YAYLASI

Dereli İlçesi sınırları içerisinde yer alan yayla, Giresun'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunmaktadır. Gerek ilgi çekici coğrafyası, rahatlatıcı iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü, tertemiz ve berrak su kaynaklarıyla, gerekse Karadeniz yayla kültürünün çekici örnekleri (yöresel yemekler, yöresel eğlenceler, yöresel mimari vb.) bulunan yayla alanı, 1991 yılında turizm merkezi ilan edilmiştir.

GİRESUN ADASI

Merkez Gedikkaya Mevkii karşısında kentin 1.6 kilometre açığında, 40 bin metrekare yüzölçümüne ve denizden 30 metre yüksekliğe sahip olan Giresun Adası (eski adı ile Aretias, Khalkeritis), Doğu Karadeniz'de Antik Çağ'da ve Ortaçağ'da yerleşime sahne olmuş tek adasıdır. Mülkiyeti Hazineye ait olan ve birçok açıdan sahiplenmesi gereken evrensel bir değer olarak karşımıza çıkan ada; 2. derece arkeolojik ve doğal sit alanıdır. Ada üzerinde ortaçağdan kalma surlar, 1 adet kilise, 1 adet şapel, 1 adet sarnıç, çok sayıda pithos ve mezar yapıları vardır. Üzerinde kazı çalışmalarına devam eden adanın tarihi, arkeolojik buluntulardan hareketle Milattan Önce 300'lü yıllara kadar inmektedir. Gerek mitolojideki yeri, gerek üzerinde yer alan kültür varlıkları bakımından Doğu Karadeniz'deki üzerinde yerleşim olan tek ada hüviyetindeki Giresun Adası aynı zamanda kuş türlerinin önemli bir üreme ve yaşam alanıdır.

GİRESUN KALESİ

Merkeze girmeden kilometrelerce önce sizi karşılıyor bu yüksek yerdeki kale. Kenti ikiye bölen yarımadanın en yüksek yerindedir.500 metrelik parke ve beton bir yol ile ulaşılmak tadır. Kalenin M.Ö.2. yüzyılda Pontus Kralı 1. Farnakes tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Sur ve saray kalıntıları hala ayaktadır. Kalenin çeşitli yerlerinde, oyulmuş taş mağaralar ve tapınak örenleri bulunmaktadır.

BU YEMEKLERİ TATMADAN DÖNMEYİN

Giresun denince ilk akla gelen yemeklerden biri pide. Özellikle kapalı kıymalı pide ve yağlı yumurtalı pidesi çok iyidir. Hatta Giresun içinde de Espiye pidesi, Görele pidesi gibi ilçelere göre farklı pideler vardır. Karalahana çorbası, Mendek çorbası, fasulye diblesi, pezik, karalahana sarması, ısırgan yemeği, hamsi böreği ve çalı çiçeği dolması da mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.