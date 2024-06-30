Köpeklerin kokusu yıkamayla geçmez!

Yaz ayları, hem insanlar hem de evcil hayvanlarımız için sıcaklıkların bunaltıcı hale geldiği dönemlerdir. Köpeklerimiz de tıpkı bizler gibi sıcak havalardan etkilenir ve serinlemeye ihtiyaç duyar. Ancak, onların serinlemeleri için ne sıklıkla yıkanmaları gerektiği konusunda dikkatli olmak önemlidir. Köpeklerin yıkanma sıklığı, türüne, tüy yapısına ve cilt hassasiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, köpeklerin çok sık yıkanmaması önerilir çünkü fazla yıkama ciltlerindeki doğal yağların kaybolmasına ve cilt problemlerine yol açabilir. Yaz aylarında ise bazı ek önlemler alarak onların serinlemesini sağlamak mümkündür. Köpeklerin ciltlerinde ter bezleri olmadığına dikkat çeken Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, köpeklerin yıkanma sıklığının ırkına, aktivite durumuna, mevcut bir deri hastalığı olup olmadığına ve tüy uzunluğu gibi parametrelere bağlı olduğunu belirtiyor. "Golden Retriever ile kısa tüylü bir Chihuahua'nın; sokakta çamura bulanmış bir köpekle yaşadığı çevresi çok temiz olan bir diğer köpeğin veya mantar - egzama hastalığı olan bir patili dostumuzun banyo sıklığı birbirinden çok farklı olacaktır" şeklinde konuşan Çelikten köpek bakımı ile ilgili şu önemli bilgileri veriyor: Köpeklerin cildi sebum adı verilen koruyucuyla çevrilidir. Sık sık köpeğinizi yıkamak bu koruyucu katmanın gitmesine sebep olacağından hem cilt hastalıklarına yatkınlaştırır, hem de ne kadar yıkasanız da köpeğinizde geçmeyen nahoş bir koku oluşmasına sebep olabilirsiniz.

YAVRULARI 6 AY SUDAN UZAK TUTUN

Yavru köpekleri ise; aşıları tamamlanmadan önce yani yaklaşık 5-6 aylık olana kadar asla yıkamamalısınız. Aşısız bir köpek hastalıklara açıktır ve banyo sebebiyle bağışıklığı düşerse aşıların koruduğu hastalıklara yakalanmaları daha kolay olur.

YAZIN ÖNERİLEN TEMİZLİK SIKLIĞI

- Ortalama sıklık: Çoğu köpek için yaz aylarında ortalama olarak 3-4 haftada bir yıkama yeterli olacaktır. Bu, tüy ve cilt yapısına zarar vermeden onları serinletmeye yardımcı olur.

- Tüy yapısı ve tür: Kısa tüylü köpekler genellikle daha az sıklıkla yıkanabilirken, uzun tüylü köpeklerin daha sık yıkanması gerekebilir. Aynı zamanda, cilt hassasiyeti yüksek olan türler için özel şampuanlar kullanmak ve daha az sıklıkla yıkamak en doğru tercih olacaktır.

- Aktivite seviyesi: Eğer köpeğiniz sık sık dışarıda oynuyor ve kirleniyorsa, yaz aylarında yıkama sıklığını artırabilirsiniz. Ancak, her durumda cilt sağlığını korumak için dikkatli olunmalıdır.

KÖPEK NASIL YIKANMALI

- Köpeğinizi yıkarken su, ne çok sıcak, ne de çok soğuk olmalıdır.

- Bebek şampuanıyla değil köpekler için üretilen özel köpek şampuanı tercih etmelisiniz. Çünkü köpeklerin cilt yapısı, yağlılığı ve vücut pH'ı biz insanlarınkinden çok farklıdır.

- Tüm vücudunu yıkadıktan sonra en son kafasını yıkayın.

- Kafasını yıkarken kulak kepçelerini parmaklarınızla kapatıp ve pamuk ile içine tıpa yapıp, kulak içlerine su kaçmamasına özen gösterin.

- Köpek yıkama eldivenleriyle 5-15 dakika vücuduna ve tüylerine masaj yapıp iyice köpürtebilir ve durulayıp ikinci kez bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.

- Köpürtme işlemi bittikten sonra köpeğinizi çok iyi durulamalı, havluyla ıslaklığını aldıktan sonra kurutma makinesiyle kupkuru olana kadar kurutmalısınız. Çünkü mantar patojeni, nemli ortamları sever. Köpeğinizi nemli bırakırsanız mantar hastalığına sebep olabilirsiniz.