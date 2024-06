Moda uçsuz bucaksız bir hayal dünyası

Her kadın zevkine ve tarzına uygun giyinmeyi sever. Şık tasarımlı abiyeler, özel organizasyonlara katılım için elbiseler kadınları tamamlayan en önemli unsurdur. Yaz sezonu geldiğinde de düğün ve kına gibi organizasyonların sayısı artıyor ve gencinden yaşlısına herkes, kendisi için en uygun abiyeyi aramaya başlıyor. İzmir Konak'ta kendi markasını oluşturan Gülistan Mutlu, uzun yıllardır bu sektörde olan deneyimli bir isim. Mutlu, koleksiyonlarıyla her yaşa hitap ettiğini söyleyerek, "Moda dünyası aslında ucu bucağı olmayan kocaman bir hayal dünyası. Sürekli değişiyor ve gelişiyor" dedi.

Gülistan Mutlu, gençlerin artık koyu renklere yöneldiğini, orta yaşların da taşlı modellere ilgi gösterdiğini söyledi.

HERKES GÖZDE OLMAK İSTİYOR

Çeşitli zorlukların olduğu sektörde tanınan ve bilinen bir isim olmanın verdikleri emeğin karşılığı olduğunu söyleyen Gülistan Mutlu, "Moda dünyası aslında ucu bucağı olmayan bir hayal dünyası. Özellikle Türk kadınlarının güzelliğiyle, tarzının bütünleşmesi ortaya çok güzel bir sonuç çıkıyor. Bir de Türk adet ve geleneklerimiz bu sektörün her zaman var olacağını gösteriyor. Düğün, kına geceleri, sünnet düğünleri, mezuniyetler, kokteyl gece elbiselerinin yanı sıra after party, gelin çıkışı gibi etkinlikler olduğu sürece, sektörün sonunun geleceğini düşün- müyorum. Çünkü kadınlarımız giyinmeyi seviyor. Farklı, gözde ve seçici olmak genimizde var" şeklinde konuştu. "Her kadın kendi tarzını ve stilini yaratır" diyen Gülistan Mutlu, bir kadın girişimci olmanın çok özel hissettirdiğine dikkat çekti. Mutlu, "Giydiğiniz model ile duruşunuzla moda her yıl değişir ama stiliniz değişmez" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI, KINA GECESİNİN GÖZDESİ OLMAKTAN ÇIKTI

2024 yılında en çok tercih edilen modelleri açıklayan Gülistan Mutlu, şunları söyledi: "Daha çok ithal, taşlı ve saten kumaşlar ilgi görüyor. Patlayan renkler ya da daha sade tonlara eğilim var. Farklı olan ne varsa kadınlarımız seçimlerini o yönde kullanıyor. Mesela koleksiyonlarda daha önceki yıllarda nişanlık olarak lacivert ve siyah asla tercih edilmeyen renk grubumuzdu. Siyah ve lacivert daha çok annelerimizin kullandığı renkler arasındaydı. Şimdi mezuniyet, kına organizasyonları gibi yerlere katılacaklar da bu tonları tercih ediyor. Kınalıklar klasikleşmiş kırmızı ve bordo renklerden oluşurken şimdi tam aksine, yeşil, gümüş, lacivert, siyah, antrasit, indigo tercih edilen renkler arasında."

ANNE KIZ KOMBİNLERİ GÖZDE

Her yaştan kadınlara abiye modelleri olduğunu söyleyen Mutlu, anne kız kombinlerinin de yine 2024 yazının beğenilen modelleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Gülistan Mutlu, "Abiye tercihinde son zamanlarda değişen şey, şifon ile krep kumaşlar yerini saten ve taşlı ithal modellere bırakması. Unutulmaz anların markası olmak, tercih edilmek büyük bir gurur. Göz alıcı detaylar, zarif kesimler, kaliteli kumaşlar kullanmak her zaman fark yaratacak. Bana göre ne giydiğiniz kendinizi dünyaya gösteriş şeklinizdir" dedi.