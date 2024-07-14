Kedi ve köpekler de ağız bakımına ihtiyaç duyar

Kediler ve köpekler de tıpkı insanlar gibi düzenli ağız bakımına ihtiyaç duyarlar. Ağız sağlığı, evcil hayvanların genel sağlık durumlarının bir göstergesi olabilir. Kedi ve köpeklerde diş ve diş eti hastalıkları, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, ağız ve diş sağlığını korumak için düzenli bakım yapmanın önemine dikkat çekti. "Küçük dostunuzun ağzında koku fark ederseniz bu durumu çok bekletmeden çözmeye odaklanın" uyarısında bulunan Çelikten, "Sağlıklı ağız, sağlıklı ve uzun ömür demektir. Diş hastalıkları, böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca tedavi ne kadar ertelenirse küçük dostunuzun o kadar diş kaybetme ihtimali artar. Ağız sağlığı aynı organ yetmezliği kadar önemsenmesi gereken bir durumdur" diyerek tavsiyelerde bulundu.

UYGUN FIRÇA VE MACUN

"Kedi ve köpeklerin diş bakımı için en temel tavsiye dişlerinin düzenli olarak fırçalanmasıdır. Her ne kadar kuru mama diş fırçalama etkisi yapıyor gibi gözükse de diş etlerine ve arkadaki dişlere diş fırçalamanın verdiği mekanik hijyeni sağlamaz. Kediler ve köpekler için özel olarak üretilmiş diş fırçaları ve diş macunları kullanın. İnsan diş macunları onlar için zararlı olabilir. Diş fırçalama alışkanlığı ilk kazanılırken kedi/köpeğinizin diş etleri bir miktar kanayabilir, bu normaldir. Eğer bir dişlerinde ve diş etlerinde bir sağlık sorunu yoksa bu zamanla geçecektir" şeklinde konuşan Çelikten kedilerin gingivit ve stomatit denilen diş eti hastalıklarına, köpeklerin ise diş taşı oluşumuna çok yatkın olduklarını vurguladı.

Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten

SOLÜSYONLAR İŞE YARAMIYOR

"Kedi veya köpek diş fırçalamaya bebeklik yaşlarında alıştırılmalıdır. Küçük dostunuz bebeklik çağını geçti ise hayvanlar için üretilen et suyu aromalı olan yutulabilir diş macunları ile küçük dostlarımızı diş fırçalanmasına teşvik edebiliriz. Bununla birlikte hemen diş fırçasına geçmektense; parmaklara takılan çorap şeklinde parmak diş fırçaları, daha sonra yeniden parmağa takılan fırça şeklinde parmak diş fırçası ve bu şekilde adım adım kedi/köpek diş fırçasına geçmek ya da bu adımlardan birinde kalmak küçük dostunuzun diş fırçalanmasından korkmasının önüne geçebilir. Böylece diş fırçalamak onun için stresli bir duruma dönmeyecektir. Suya katılan diş taşı önleyici olduğu iddia edilen solüsyonlar ne diş taşını önler ne de diş eti hastalıklarını iyileştirir. Aynı insanlardaki gibi hayvanlarda da dişler fırçalanmazsa dişlerin yüzeyinde plak oluşur zamanla bu plak diş eti problemlerine yol açar ve diş taşlarını oluşturur.

AĞIZ KOKUSU VARSA

Kedi veya köpeğinizde ağız kokusu varsa dişlerinde veya dişetlerinde problem olması çok yüksek ihtimaldir. Diş taşları, diş eti enfeksiyonu, tümör, dişte kırık, düşmemiş süt dişleri, Calicivirus gibi hastalıklar kaynaklı dilde yaralar, stomatit, mine hipoplazisi gibi birçok sorunun tanısı muayene esnasında konulacaktır. Hekiminiz diş taşları varsa bunları sedasyon (hafif bayıltma) yardımıyla temizleyecektir. Diş taşı bekletilmemelidir. Çünkü diş taşları, diş köklerine doğru da ilerler, diş etini iter ve çene kemiğini eritir. Bu durumda tüm dişleri çekmekten başka çare kalmaz.