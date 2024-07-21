Dinamik ve bakımlı görünmenin sırrı: Kaşlar

Makyaj yapmanın yüzümüzü renklendirmek olduğunu sansak da aslında bu işlemin görevi kusurlarımızı örtüp güzelliğimizi ön plana çıkarmak. Örneğin çeşitli gölgelendirmelerle büyük ve kalın bir burnu küçültüp inceltebiliriz. Yada hafifi aydınlatmalarla gözaltı kusurlarımızı saklayabiliriz. Elmacık kemiklerine verdiğimiz renk yüz hatlarımızı biraz daha ortaya çıkarmakta etkilidir. Peki bakışlara anlam kazandıran şeyin gözlerden çok kaşlarımız ve kirpiklerimiz olduğunu biliyor musunuz?

Tüm bunların çözümü ise çok basit öyle bıçak altına yatmanıza filan gerek yok. İzmirli Uzman Estetisyen Birce Kabakçı kaş tasarımı ve kalıcı makyaj hakkında merak edilenleri yanıtladı...

- Mesleki eğitiminizi nerede aldınız?

Aslında annemden öğrendim her şeyi.

Fakat bizim sektörde farklı eller görmek izlemek çok önemlidir. Çünkü herkesden bir şey öğrenirsiniz, herkesin çalışma stili farklıdır. Belgelerimi almak için ve yeniliklerimize yenilik katmak için ise İstanbul ve İngiltere'de eğitimler aldım.

- Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?

1994 yılından beri varız fakat ben, 2010 yılından beri bu işi yapıyorum. Yani 14 yıldır.

KALEM KAŞIMIZA GİDİYORSA!

- Kimler kaş tasarımı yaptırmalı?

Bana göre kaşını kalem veya far ile boyama ihtiyacı duyan, kaş düşüklüğü, eksikliği veya asimetrik kaş yapısı olanlar yaptırmalı. Çünkü o kalem veya far kaşımıza doğru gidiyorsa mutlaka hoşumuza gitmeyen ya bir eksiklik ya bir düşüklük kısacası bir problem mutlaka vardır.

- Kimler yaptırmamalı?

Kemoterapi alan kanser hastaları (tedavi bittikten sonra yapılabilir) ve hamileler.

- Kaş yaptırmak için en uygun dönem ne zaman?

Mikropigmentasyon işlemleri için dönem önemli değildir. Önemli olan bu işlem sonrasında kaşın bakım sürecidir. Yaz aylarında da kış aylarında da rahatlıkla yapılabilir.

- Kaşlar yapıldıktan sonra süreç nasıl işliyor?

Kaşlar yapıldıktan sonra 1 gün su değdirmiyoruz. Danışanlarımız, verdiğimiz vitamin içerikli kremi 5 gün boyunca günde 3 kez kullanıyorlar. İşlem bittikten 3 hafta sonra ise rötüş işlemi için tekrardan çağırıyoruz. Daha sonra ise 1-2 yıla kadar Mikropigmentasyon işelmini yaptığımız kaşları sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorlar.

İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUYOR

- Hemen istediğimiz gibi oluyor mu?

Evet oluyor. İşleme başlamadan önce danışanlarımızın kendi doğallıklarını bozmadan kendilerine yakışacak şekilde bir tasarım yapıyoruz. Tasarım onay alınca işleme başlıyoruz. Bittiğinde ise istedikleri görüntüyü elde etmiş şekilde salonumuzdan uğurluyoruz.

- Bir aksilik yaşanması durumunda düzeltme yapılabiliyor mu?

1994 yılından beri bu sektördeyiz. Bu güne kadar başımıza böyle bir olay gelmedi. Yaşanması durumunda ise ne yazık ki ufak düzeltmeler dışında bir şey yapılamıyor.

BELİRLİ BİR YAŞ SINIRI YOK

- Kalıcı makyajın avantajı nedir?

Her zaman için daha dinç daha dinamik ve yüz hatlarımızın daha güzel görünmesini sağlıyor. Bunun dışında suya terlemeye dayanıklı olduğu için her zaman bakımlı bir görüntü sunuyor.

- İşlem için yaş sınırı var mı?

Çok küçük yaşlardaki bir kız çocuğuna tabii ki önermiyorum. Bunun dışında herhangi bir yaş sınırı yok.

HERKESE YAKIŞAN FARKLI

- Şu sıralar hangi kaşlar moda?

Bence moda her zaman için kişinin kendisine yakışanıdır. Ben kaş yapacaksam eğer ne çok kalın ne de çok ince kaş yapmayı tercih ediyorum. Kişiye en uygunu en yakışanı ne ise o yönde bir çalışma yapıyorum.

- Kalıcı makyaj olarak en çok hangisini tercih ediyorlar?

İlk olarak tabii ki kaş. Eyeliner ve lipliner ise birbirlerini takip ediyor.

- Kişiye özel olarak tasarlanan kaşlar neden önemli?

Aslında bakıldığında kaşın duruşu kişinin ifadesinin yansıması oluyor. Yani kaşlarımız bizi mutlu da gösteribilir mutsuz da. Şaşkın da gösteribilir veya yorgun. Burada önemli olan kişinin göz yapısına uygun olarak tasarım yapılması veya kalıcı makyaj uygulanmasıdır. Kaşların duruşundan dolayı düşük duran şaşkın duran bir ifadeyi güzel bir tasarım yaparak göz kapaklarını daha açık ve daha dinamik bir görünüm kazandırabilirz.

DOĞRU PİGMENT

- Kalıcı makyajda renk dönmesi neden oluyor?

En büyük neden boyanın doğal, doğru pigment olmamasıdır. Doğal pigmentler kullanıldığında ve uygulanan bölgede skar doku oluşturmadıktan sonra renk dönmesi yaşanmaz.

- Pigment döndürme işlemi nedir?

Başka yerde uygulanmış birçok kaş ile karşılaşıyoruz. Malesef ki günümüz de uzamanlık alanı bu dalda olmayan tecrübesiz arkadaşlarımız var. Sonuç olarak da hem şekil olarak hem de renk olarak hatalı kaşlarla çok karşılaşıyoruz.

Bu gibi durumlarda ilk tavsiyem pigment döndürme işlemi oluyor. Bunu kaş silme olarak algılamayalım. Gerçek anlamda kaş silme işlemi olmuyor bu tür kaşlarda. Yapılan işlemin rengini kişiye özel açıp o bölgeye özel solüsyon ve pigmentleri uyguluyoruz. Seans sonunda kaş renginin ilk seansta 2-3 ton açıldığını görüyoruz. Zaten öyle bir işlem ki anında pamukta o eski hatalı rengi görüyoruz.

Bu işlem kaşa bağlı olarak 2-4 seansta son bulabiliyor. 3 hafta ara ile yapmayı tercih ediyoruz. İşlem sonun da ise danışanlarımız mutlu bir şekilde salonumuzdan ayrılıyor.