Cildi yaşlandıran hatalar

Yaz mevsimi çoğumuzun en sevdiği mevsim olsa da pek çok sağlık sorunu kapımızı çalabiliyor. Cilt problemleri bu aylarda en sık görülen sorunları oluşturuyor. Güneş ve ultraviyole etkisiyle; güneş yanıkları, yüzde 'melazma' adı verilen lekeler, hassas ciltlerde alerjik döküntüler gelişebiliyor. Yine güneşe bağlı olarak terleme ve nem sonrasında oluşan kıl kökü iltihapları ile mantar enfeksiyonları da sıkça görülüyor. Cildimiz güneş hasarı nedeniyle erken yaşlanmaya başlıyor. En önemlisi ise cilt kanserinin gelişme riskinin artması. Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, "Örneğin hatalı alışkanlıklardan vazgeçildiğinde cilt kanserlerinin yüzde 80'inden fazlası önlenebiliyor. Sağlıklı ve genç görünen bir cilt için güneşten koruyucu krem kullanmak, koruyucu kıyafetler giymek ve cildi tahriş eden ürünlerden kaçınmak çok önemlidir" diyor. Dr. Melodi Çekiç, yaz aylarında yaptığımız hataları ve doğrularını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

KORUYUCU KREMİ EVDE SÜRÜN

Yaz aylarında çoğumuz güneşten koruyucu kremi sokağa çıktıktan sonra, örneğin plajda sürmek gibi büyük bir hataya düşüyoruz. Oysa etkin bir koruma için UVA ile UVB içeren 50 faktörlük ve suya dayanıklı güneş kremini dışarı çıkmadan 30 dakika önce tüm açıkta kalan bölgelere sürmeli ve her 2 saatte bir yenilemelisiniz. Cilt kanserleri vücudumuzun tüm güneş alan bölgelerinde gelişebiliyor. Dolayısıyla kulak, dudak, boyun ve kollarınıza da koruyucu krem sürmeyi ihmal etmeyin. Yüz ve boyun için 3 ml güneş kremi (orta ve işaret parmağınızın uzunluğu kadar) yeterli gelecektir. Denize ve havuza girdikten sonra ılık suyla duş alıp, ardından güneş kreminizi tekrar sürmeyi alışkanlık edinin.

ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN

Yazın öğle saatlerinde dışarıdaysanız güneş kremi tek başına yeterli gelmeyebiliyor, bu nedenle ek koruyucu önlemler almanız gerekiyor. Ultraviyole koruması için uzun kollu gömlekler, uzun pantolonlar ve etekler tercih edin. Kulak ile boynu da koruyan ve sıkı dokunmuş kumaştan yapılan şapkaları kullanın. Göz çevresi derisini korumak ve katarakt riskini azaltmak için "UV 400" veya 'ANSI UV' etiketli gözlükleri tercih edin.

CİLT BAKIMINDA SIRA ÖNEMLİ

Güneşten etkili korunabilmek için ürünleri doğru kullanmanız büyük bir önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, ürünlerin hangi sıralamada uygulanması gerektiğini şöyle anlatıyor: "Önce temiz ve kuru deriye cilt bakım ürünleri uygulanmalı, emildikten sonra güneş kremi sürülmeli, üzerine makyaj yapılmalı. Makyaj üzerine güneş kremini yenilemek için pudra formu tercih edilebilir. Ancak, bu pudralar ana güneş koruyucusu olmamalıdır. Makyaj malzemelerinde SPF olması yeterli değildir; geniş spektrumlu koruma sağlamazlar ve gereken miktarda uygulamak zordur. Dolayısıyla demir oksit içeren mineral makyaj kullanılmasında fayda var, çünkü demir oksit cildi görünür ışınlara karşı da korur."

SOYUCU KREM HATASI

AHA-BHA, hidrokinon ve oranı yüksek retinoik asitli kremler, yüz peelingleri; sonbahar ve kış aylarında yaygın kullanılan cilt yenileyici ve leke giderici ajanlar. Ancak bu ürünlerin yaz aylarında özellikle güneşten korunmadan ve kontrolsüz kullanımının cildin bariyerini bozduğuna işaret eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, "Bunun sonucunda ürünler daha çok leke oluşumuna neden olur ve cildi korunmasız bırakarak güneş hasarının daha yoğun oluşmasına yol açar. Dolayısıyla cilt sağlığı için yaz dönemindeki cilt ürünleri hekime danışılmadan kullanılmamalıdır" diyor. Yaz aylarında terleme ve ciltte yağlanmanın artması nedeniyle yüzde sivilce ile siyah noktalarda artış görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç, ayrıca yağ bazlı ürünlerin kullanımının da ciltte yaygın sivilce çıkışına ve sivilce izlerinin artmasına yol açacağı uyarısında bulunarak, "Bu sorunları önlemek için cildin önce misel suyla temizlenmesi, ardından su bazlı bir yıkama jeliyle yıkanması, son olarak da yine su bazlı bir ürünle nemlendirilmesi gerekir" diye konuşuyor.

SAĞLIKLI BRONZLAŞMA DİYE BİR ŞEY YOK

Uzmanlar her fırsatta 'Sağlıklı bronzlaşma diye bir kavram bilimsel olarak yoktur' uyarısında bulunuyorlar. Zira bronzlaşma, cildin 'melanosit' adı verilen renk hücrelerinin cildi ultraviyole ışınlarından korumak ve kanser oluşumunu önlemek için çoğalmalarıyla oluşuyor. Yani, bronzlaşmak aslında cildin savunma mekanizmasıdır. Bronzlaşmak amacıyla öğle saatlerinde güneşe maruz kalmak hem ciltte erken yaşlanmaya ve lekelere hem de cilt kanserine yol açabiliyor.