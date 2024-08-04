Almanya’dan bisikletle 8 günde Fethiye

Aslen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden olan Kurtoğlu, ailesini Fethiye Ölüdeniz'e tatile gönderirken kendisi de Hamburg'dan bisiklet ile Fethiye'ye yola çıktı. 8 günde Fethiye Ölüdeniz'e ulaşan Ender Kurtoğlu'nu konaklayacağı otelin sahiplerinden turizmci Okan Uysal ile otel personeli karşıladı.

Uysal; 8 gündür gece gündüz bisiklet ile 3 bin 500 kilometre pedal çeviren Ender Kurtoğlu'nu çiçekler ile karşılarken, otel personeli de alkış tuttu. Gurbetçi Ender Kurtoğlu, yollarda kazalara karşı oldukça dikkatli davranmak zorunda kaldığını belirterek; Türkiye'de yerel yönetimlerin bisiklet yollarına daha fazla önem vermesini istedi.

Ender Kurtoğlu, "Kahramanmaraş- Elbistanlı'yım. Hamburg'da yaşıyorum. Hamburg'dan Viyana üzeri 8 günde Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul'dan Bandırma, Bandırma'dan da buraya doğru geldim. Şu ana kadar 3 bin 500 kilometreyi geçti. Ölüdeniz son rotam ama her son bir başlangıçtır, bundan sonrası kısmet artık. Aslında hanım izin verse dünya turuna çıkmak isterim" diye konuştu.

'DİKKATLİ GELDİM'

KURTOĞLU; "Türkiye çok güzel ve iyi bir ülke. Fakat bisiklet yollarının daha düzgün ve düzenli olması gerekiyor. Bisikletçilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Gelirken arabadaki şoförleri bile düşündüm, yorulmadım ama zihinsel olarak yoruldum. Acaba bu araba beni görecek mi, bakacak mı diye daha dikkatli gelmeye çalıştım. Türkiye'nin yol ve durumunu düşünerek daha dikkatli şekilde sağ salim geldim. İlk uzun rotam buydu" ifadelerini kullandı.