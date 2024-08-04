Yüzyıllardır medeniyetleri besleyen nehirler

NİL NEHRİ (6.650 KM)

Nil, dünyanın en uzun nehridir ve kaynağından ağzına kadar 6.650 km uzun luğundadır. Dünyanın en uzun nehirleri arasında bulunan Nil, Burundi, Ruanda, Tanzanya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Etiyopya, Güney Sudan, Sudan ve son olarak Mısır üzerinden geçerek Doğu Afrika'nın büyük bir kısmı boyunca kuzeye doğru ilerler. Mısır, Güney Sudan ve Sudan'ın ana su kayna ğı olan eski Mısır'ın büyük bir kısmı nehrin kenarı boyunca inşa edilmişti.

MİSSİSSİPPİ NEHRİ (5.971 KM)

Mississippi Nehri, dünyanın en uzun dördüncü ve Kuzey Amerika'nın en uzun nehridir. Kaynağından ağzına kadar uzanan uzunluğu 5.971 kilometredir. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nden geçen Mississippi, Meksika Körfezi'ne çıkmadan önce Min nesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi ve Louisiana eya letlerinden (kuzeyden güneye) geçer.

YENİSEY NEHRİ (5.540 KM)

Dünyanın en uzun nehirleri arasında bulunan Yenisey, Moğolistan ve Rusya üzerinden 5.540 km kuzeye uzanır. Yenisey Nehri, üç büyük Sibirya nehrinin merkezidir ve Selenga Nehri'nin kolu olan kaynağında başlar. Nehrin yüzde 97'si Rusya'da, yüzde 3'ü ise Moğolistan'da bulunur. Yenisey, kış aylarında dünyadaki en büyük ren geyiği sürüsü olan Taimyrtundra ren geyiği sürüsüne ev sahipliği yapar. Kış aylarında bir milyondan fazla ren geyiğinin nehir kenarındaki otlaklara göç ettiği biliniyor.

PARANA NEHRİ (4.880 KM)

Parana Nehri, dünyanın sekizinci en uzun neh ridir ve uzunluğu 4.880 kilometredir. Bu, örtüşen Paraná, Rio Grande ve Uruguay nehirlerinin birleşik uzunluğudur. Rio de la Plata tek başına sadece 290 km uzunluğundadır. Ancak kolları ile birlikte bir bütün olarak ele alındığında çok daha uzundur ve Brezilya, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Arjantin üzerinden kuzeyden güneye uzanır. Arjantin ve Uruguay arasındaki Atlantik Okyanusu'na dökülür. Parana Nehri'nin bir diğer övgüsü de dünyanın en geniş nehri olması ve birkaç bölgede 220 kilometrelik şaşırtıcı bir genişliğe ulaşmasıdır.

SARI NEHİR (5.464 KM)

Çin boyunca 5.464 km uzanan, dünyanın en uzun altıncı ve nehri dir. Bayan Har Dağları'nda başlar ve Dongying yakınlarındaki Bohai Deni zi'nde ki havzasıyla kuzeye ve ardından doğuya doğru kıvrılır. Eya letler açısından Sarı Nehir, Qing hai, Sichuan, Gansu, Ningxia, İç Moğolistan,Shaanxi, Shanxi, Henan ve Shan dong'dan geçer.

KONGO NEHRİ (4.700 KM)

Dünyanın en uzun nehirleri arasında bulunan Kongo Nehri, dünyanın en uzun dokuzuncu, Afrika'nın ikinci en uzun neh ridir ve en uzak kaynağından ağzına kadar toplam 4.700 km uzunluğundadır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cum huriyeti, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kamerun, Zambiya, Burundi ve Ruanda'dan geçer.

OB NEHRİ (5.410 KM)

Dünyanın yedinci en uzun nehri, toplam 5.410 km uzunluğundaki Ob'dur. Bu, İrtiş Nehri'nin ana yatağına dahil edildiği zaman ortaya çıkan uzunluktur. Dünyanın en uzun nehirleri arasında bulunan Ob, üç büyük Sibirya nehrinin (Ob, Yenisey ve Lena) batısında yer alır ve Moğolistan, Çin, Kazakistan ve Rusya üzerinden kuzeye doğru uzanır. Yaklaşık 1000 km uzunluğunda dünyanın en uzun halici olan Ob Körfezi'ne dökülür.