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Barselona Gitar Üçlüsü İzmir’de sahne alacak!

Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi müzik ve dansın zarif birleşimini sunmak üzere İzmir’de sahne almaya hazırlanıyor.

SELAHATTİN ERTAŞ
Barselona Gitar Üçlüsü İzmir’de sahne alacak!

Barselona Gitar Üçlüsü ve Dans Gösterisi, müzik ve dansın zarif birleşimini sunmak üzere sahneye çıkıyor. Paco de Luc&iacutea'ya özel bir saygı duruşunda bulunacak bu etkinlik, uluslararası üne sahip yetenekli gitaristlerin ve olağanüstü Flamenko sanatçılarının bir araya gelmesiyle gerçekleşecek.

BİRLİKTE PERFORMANS

Üç ünlü gitarist - Ali Arango, Xavier Coll ve Luis Robisco - İspanya'nın en gözde Flamenko dansçılarından Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ile birlikte performans sergileyecek. Geriye ise etkileyici İspanyol vurmalı çalgı sanatçısı Lucas Balbo'nun katkısı ile bu özel gösteriye renk katacak.

BİLETLERİNİZİ UNUTMAYIN!

Sanatseverlerin beğenisine sunulacak bu unutulmaz performans, 23 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 24 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Özgürlük Parkı'nda ve 25 Ağustos'ta İzmir Urladam'da sahne alacak.

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