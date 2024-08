Tiyatrodan sonra sırada modellik var

İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl mayıs ayında 12'ncisi düzenlenen organizasyonda bu zamana kadar ödül alan en küçük tiyatrocu unvanına da sahip olan İzmirli tiyatrocu, "Sanatın içinde olmayı seviyorum. Kendime en yakın hissettiğim şey benim için o. Sahnede kendini özgür hissetmek, kendinden başkası olabilmek çok büyük bir huzurdu benim için" dedi.

'GEREKİRSE İSTABUL'A GİDECEĞİM'

10 yaşından beri farklı okullarda tiyatro eğitimleri alıp seyirci karşısına çıkan ve bir aylık provayla hazırlandığı bu son oyunda hem başarı hem de ödül elde eden genç oyuncu, "Her rol değerlidir. Bu yüzden herhangi bir rol ayrımı yapmam. Sanatçının her karakteri canlandırabilmesi gerektiğini düşünmüşümdür hep" açıklamasını yaptı. Tiyatro ve dizi oyunculuğunun yanı sıra modellik yapmayı da çok isteyen Elif Alp, "Kendimi podyumda yürürken hayal ediyorum sürekli. İnternetten büyük defileleri izliyorum. Bu işi yapabilmek için gerekirse İstanbul'a bile gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu. 2 yıl öncesine kadar 90 kilo ağırlığında olan ve sağlıksız bir süreç geçirdiğini söyleyen Alp, "Duygusal olarak çok kötü bir dönemden geçiyordum ve okulda hiç arkadaşım kalmamıştı. O yüzden her teneffüste sanki arkadaşımla vakit geçiriyormuşum gibi davranıp, kantine inerek bir şeyler yiyordum. Beni tek mutlu eden şey aburcubur yemekti. Kısa sürede 60 kilodan 90 kiloya çıktım. Bir noktadan sonra yeme bozukluğuyla ilgili tedavi gördüm. Artık istediğim kilodayım ve sağlıklı besleniyorum" dedi. Sahne sanatlarıyla ilgilenen pek çok bayanın yüzünde ve fiziğinde değişiklik yapmak için estetik operasyonlara başvurmasına pek sıcak bakmayan Elif Alp, "Çok da iyi bir buruna sahip değilim ancak onun ortaya çıkabilmesi için atalarımın genleri, emeği var. Bu yüzden asla estetik yaptırmam" yanıtını verdi.