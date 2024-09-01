Zaman ve mekan tanımayan selfie çılgınlığı

Akıllı telefonu olan hemen hemen herkes, fotoğraf çekmeden duramıyor.Bunun en önemli sebebi de o anki durumu ölümsüzleştirmekten ziyade, sosyal medyada paylaşıp dikkat çekmek, beğenilmek ve yorum almak. Normal günlük hayatta telefonsuz gezemeyen insanlar, konu yaz tatili ve eğlence olunca adeta birer usta fotoğrafçı ve kısa film yönetmenine dönüşüyor. Yaz tatilinde telefonu elinden düşürmeyen bazı kişiler ise denizde yüzmek veya konserde eğlenmek yerine günün büyük bir bölümünü bu renkli anları görüntülemekle geçiriyor. Selfie çılgınlığının zirve seviyelerine ulaştığı günümüzde, tabi ki aralarda günün hatırasını tarihin renkli sayfalarına eklemek için masumca çekim yapanlar da oluyor.

EN İYİ GÖRÜNTÜYÜ YAKALAMAK

Çeşme'de fotoğraf ve video çekme yarışında olan tatilciler için zaman ve mekan hiç fark etmiyor. Her yaştan ve her meslekten vatandaş, en iyi görüntüyü ortaya çıkarmak için plajlarda ve mekanlarda dakikalarca poz vermekten bıkmıyor, yorulmuyor. Günün önemli bir kısmını sosyal medyaya fotoğraf ve video hazırlamak için harcayan bayanlar, en iyi bakış, en şahane manzara, en güzel arka plan ve en iyi pozu ortaya çıkarmak için tekrar tekrar telefon karşısında modellik yapıyor. Kimileri doğal halinin çekimini yapmakla yetinirken, kimileri de bu işe vakit ayırıp takı, aksesuar ve makyajlarla hazırlık yapıyor. Çevredekilerin bakışlarına aldırmadan çekim yapan hanımlar, erkeklerin genelde pek de uğraşmak istemediği bu durumlar için pahalı mekanlara gitmekten de geri kalmıyor.