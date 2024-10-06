Denizin ortasında pişirip satıyorlar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi'nde yaşayan evli 2 çocuk sahibi çift deniz ortasında sac böreği hazırlayıp satarak geçimlerini sağlıyor. Tam 30 yıldan bu yana aralıksız her gün sabah Kayaköy'den araçla Gemiler Koyu'na giderek buradaki 'Lodos' isimli balıkçı kayığına geçip denize açılan 71 yaşındaki Sencer Naim Kökten, 57 yaşındaki eşi Birsen Kökten sac böreği için yufka açıp daha sonra taleplere göre pişirip teknelere servis yapıyor.

Birsen Kökten patatesliden otlu peynirliye, kıymalıdan çikolatalıya kadar değişik şekilde hazırladığı sac böreklerini taleplere göre kayık içerisinde pişiriyor. Turizm sezonu boyunca Ölüdeniz ve Fethiye'den Gemiler Koyu'na gelen onlarca günübirlik tur tekneleri ile mega ve motor yatlarla aynı koya gelip Gemiler Adası çevresine demirleyen yatlara yanaşıp sac böreği siparişi alıyorlar. Sabah saat 09.00'dan akşam saat 19.00'a kadar deniz ortasında yufka açıp talebe göre sac böreği pişiren Birsen Kökten'in pişirdiği sac böreklerini eşi Sencer Naim Kökten paketleyip tekne ve mega yatlardaki müşterilere uzatıyor.

Gemiler Koyu'na yaklaşık 30 yıl önce gelen az sayıdaki tekne ve yatlara aynı kayık içinde börek pişirerek satış yapan çiftin ardından 4 ayrı çift daha aynı şekilde birkaç sene bu işi yaparken o kişiler çeşitli nedenlerle deniz ortasında sac böreği satma işini bırakıp başka işlere yönelirken, Kökten çifti ise aşık oldukları Gemiler Koyu denizinde aynı işi sürdürmeyi başardı. Tüm zorluklara rağmen 2 kızını lise çağına kadar okutan çift düğün derneklerini de bu işten kazandıkları parayla gerçekleştirdi.

BALIKÇI KAYIĞINDAN TEZGAH

Gemiler Koyu'nda emektar balıkçı kayığının içinde hemen her gün sac böreği yaparak geçimini sağlayan çift sadece rahatsızlandığı günlerde denize çıkamamış. Sencer Naim Kökten rahatsızlanıp ameliyat geçirince yaklaşık 3 yıl eşi ile birlikte Gemiler Koyu'na açılıp sac böreği işini yapamayıp ara vermek zorunda da kaldı. İşte bu dönemde denizi özleyen çift özellikle yurtiçi ve yurtdışından tekneleri ile yöreye gelip arayan yerli ve yabancı tatilcilerin ısrarlı talepleriyle yeniden işe başlayıp deniz özlemlerini de giderdi.

30 yıldan bu yana Ölüdeniz yakınlarındaki Gemiler Koyu'na turizm sezonunda mega ve motor yatlarıyla gelen mavi yolculuk yapan ünlülere de 'Lodos' isimli kayığının içinde sac böreği çeşitlerinden pişirip satış yapan Birsen-Sencer Kökten çifti yerli ve yabancı ünlülere de sac böreği lezzetini tattırdığını belirtiyor. Londra Eski Belediye Başkanı Boris Johnson, Bill Gates, Jeff Bezos, Dustin Hoffman, Fransız eski futbolcu Zinedine Zidane, ünlü şarkıcı Shakira, ünlü sanatçı Demi Moore, Abromoviç, İngiliz model Kate Moss'un yanı sıra Rus ve Ukraynalı işadamları ile ülkemizin ünlülerinden Rahmi Koç, Gülşen, Hülya Avşar, Deniz Seki, Acun Ilıcalı, Kıvanç Tatlıtuğ'un teknelerinden gelen siparişleri de karşıladıklarını belirtiyorlar.

Sencer Naim Kökten eski bir balıkçı olduğunu belirtip, 1995 yılında Fethiye ve çevresinde turizmin olgunlaşmaya başladığı dönemde mahallesinde yer alan çok iyi bildiği devamlı balık avladığı Gemiler Koyu'nda eşi ile birlikte gelecek yatlara kayığının içinde sac böreği pişirip satmaya başladığını belirtti. Kökten, "Eşim çok iyi yufka açıp, sac böreği pişirdiği için kayığımızın içinde gerekli şartları hazırlayıp emektar 'Lodos' ile denize açıldık. Tam 30 yıldır yılın 8 ayını hemen her gün Gemiler Koyu'nda geçiriyoruz. Balıkçı kayığımızın içinde patatesliden, otlu peynirliye; kıymalıdan, çikolatalıya kadar değişik şekilde eşimin hazırladığı sac böreklerini pişirip gelen teknelerdeki yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz. Kayıkta eşimin pişirdiğini teknelerinden görüyorlar. Kimi ünlüler korumaları aracılığıyla talepte bulunuyorlar. Eşim hazırlıyor ve korumaları alıp götürüyor" dedi.

'ÜNLÜLER DE GELİYOR'

37 yıllık evli çift 30 yıldır deniz ortasında yöreye gelen teknelere sac böreği pişirip satarken, Birsen Kökten eşi ile birlikte bu işi yapmaktan çok keyif aldığını söylüyor. Birsen Kökten, "Denizi çok seviyoruz. Eşim balıkçıydı. Evlendikten sonra ilk yıllarda birlikte balığa çıkardık. Balık tuttuğumuz yerlerde günübirlik tekne ve motor yatları görünce onlara sac böreği yapıp satma kararı aldık. İlk yıllarda tekne bu kadar fazla değildi. Biz bu işe başladıktan sonra başkaları da yapmaya başladı. Fakat bu işin zorlukları vardı. Bu zorluklara biz eşimle dayandık. Ve bu günlere geldik. Dile kolay tam 30 yıldır geçimimizi sac böreği satarak sağladık. Çocuklarımızı okutup, evlendirdik. Boş durmayı sevmiyoruz. Hemen her gün denizi inanın özlüyoruz. Turizm sezonu bitince gelecek yılın sezonunu iple çekiyoruz. Bize terapi gibi geliyor. Deniz üzerinde bu işi yaptığımızı görenler şaşkınlıkla izliyor. Pek çok ünlü geldi. Onların yatlarının siparişlerini hazırlayıp, verdik" diye konuştu.