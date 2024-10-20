Aşktan korkmanızın nedeni burcunuzda gizli

Hepimiz farklı şeylerden korkarız. Kimi yüksekten, kimi kapalı alanda kalmaktan kimi de aşktan korkar! Aşk, her insanın hayatında derin izler bırakan, heyecan verici ve bir o kadar da karmaşık bir duygu. Peki bazı insanlar aşktan neden korkar? Bu sorunun yanıtını astrolojide arayabiliriz. Burçların kişilik özellikleri aşk hayatlarına farklı şekillerde etki edebilir. Bu içerikte her burcun karakteristik özelliklerine göre aşkı neden ürkütücü bulduğunu keşfedeceğiz. Belki de burçlarımızın özellikleri, içsel kaygılarımızı anlamanın anahtarıdır...

KOÇ

AŞK söz konusu olduğunda, Koç burçları için hırs kavramı devre girer. Koç'lar kendisi kadar hırslı ve şehvetli olmayan biriyle yakınlaşmak istemez. Çünkü bu iki değerin olmadığı bir ilişkiyi ayakta tutamayacaklarından korkarlar. Kulağa çılgınca gelebilir. Ama Koç burçları tek başlarına daha mutlu olduklarını düşünme eğilimindedir.

BOĞA

BAZI Boğa burçları aşktan korkuyor olabilir. Çünkü insanların kendilerine yaklaşmasına izin vermiyorlar. Boğa'ların karşısındaki kişiye açılması çok zor. Bir insana duygusal anlamda açıldıklarında çok fazla şeyi açığa vurduklarını hissedebilirler. Güven konusunda sorunlar yaşadıkları için, Boğa burçları aşk konusunda bir adım geride durmayı tercih eder.

İKİZLER

İKİZLER burçları her konuda olduğu gibi aşk söz konusu olduğunda da çok cesaretlidir. Konuya çok hızlı giriş yaparlar ve bu durum zamanında kendilerine çok zarar vermiştir. Çok hızlılardır ve kendilerinden birçok şey vermeye başlarlar. Yetişkinlik döneminde ise aşka temkinli yaklaşabilirler. Diğer insanların sınırlarını aşacağından korkarak romantik ilişkilerden uzak duruyor olabilirler.

YENGEÇ

YENGEÇ'LER kendilerini hak etmeyen insanlara aşık olma eğilimde olan bir burç. Aşk söz konusu olduğunda ise tek korkuları sadakatsizlik. Bir Yengeç için sosyalleşmek, insanlarla iletişim kurmak oldukça kolaydır. Ancak konu aşka geldiğinde kendileri kadar değerli olan insanları bulmakta zorlanabilirler.

ASLAN

ASLAN burçları, takdir edilmemekten şikayetçi olduğu için aşktan korkabilir. Değerinizi biliyorsunuz, diğer insanların da bunu gerektiği kadar görmesini istiyorsunuz. Onların fikirlerinize ya da esprilerine değil gerçekten size aşık olmasını istiyorsunuz! Bu isteğiniz yerine gelmediğinde ise aşktan kaçıyorsunuz.

BAŞAK

TİTİZLİKLERİYLE bilinen Başak burçları, konu aşk olduğunda biraz geri planda kalabilir. Başak'lar bazen sevgiyi hak etmediğini düşünebilir. Bu da onların aşktan korkmasına yol açar. Kendilerini yetersiz hissetmelerinin sonucunda aşktan uzak durmak isteyebilirler.

TERAZİ

TERAZİ burçları, hayatlarındaki insanlarla duygularını paylaşmaya pek açık değildir. Bu nedenle hoşlandığı kişiyi kendinden uzaklaştıracağından korkuyor olabilir. Çünkü tam olarak açılamazlar, ne istediklerini ifade etmekte zorlanabilirler. Bunun sebebi ise aşk söz konusu olduğunda her zaman kararsız kalmalarıdır!

AKREP

AKREP'LER her zaman geride kalmaktan korkar! Sürekli arkalarından bir şeyler dönüyormuş gibi hissederler. Bu hissiyattan her ne kadar kurtulmak isteseler de ne yazık ki başaramazlar. Kolayca vazgeçen biri değilsiniz, aşka gereğinden fazla sıkı tutunuyorsunuz bu da size zarar veriyor.

YAY

İŞLER zorlaştığında gemiyi ilk terk eden burçlardan biri Yay'dır. Dağınıklık konusunda da Yay burcunun hakkını yememek gerekiyor. Yay burçları zora gelemedikleri için aşktan korkuyor olabilir. Daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse; birinin sizin paramparça bıraktığınız şeyleri toparlamaktan yorulacağını düşünüyorsunuz ve elbette terk edileceğinizi! Bu nedenle aşktan kaçıyorsunuz.

OĞLAK

OĞLAK burçları, her şeyi olduğu gibi sever. Değişimden korkar, sabitlik onun için her şeydir. Bu nedenle yanlarında ömür boyu aynı kişinin olmasının nasıl hissettireceğinden korkabilirler. Yalnızlık kulağa hoş gelebilir ama biriyle ömür geçirmenin de oldukça güzel ve konforlu yanları vardır. Sadece bu düşünceyi benimsemek için biraz pratik yapmanız gerekiyor!

KOVA

KOVA burçları, aşkın gerçekten var olduğuna inanmıyor. Elbette, aile sevgisinin gerçek olduğunun farkındalar. Ancak gerçek aşk hakkında biraz şüpheleri var. Geçmişte bazı toksik olaylar yaşadınız ve tekrar aynı durumun içinde olmak istemiyorsunuz. Bu nedenle aşka karşı hep tetiktesiniz. Unutmayın geçmişte yaşadığınız deneyimler o ana ve kişiye özeldi.

BALIK

BALIK burçları, aşkın hayatlarında çok fazla değişiklik yapmasından korkuyor. Her şeyin olduğu gibi kalmasını seviyorsunuz ve kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz. Duygusalsınız ancak kendi sınırlarınız da var. O sınırları aşmayan bir partner bulamayacağınız düşüncesiyle aşka mesafelisiniz. Sadece ön yargılarınızı bir kenara bırakarak devam etmelisiniz.