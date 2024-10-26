‘Kirli, Çürük ve Adi’ oyunu görücüye çıkıyor

Her yıl yepyeni projelere imza atan Tiyatro Ak'la Kara bu sene de Brodway tarzı dans ve ışık şovlarıyla yeni sezona başlıyor. Başrollerini Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi'nin paylaştığı "Kirli, Çürük ve Adi" oyununda Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın oynuyor. Oyuna 6 kişilik dans ekibinin eşlik ettiği şovlar seyirciye görsel bir şölen yaşatırken oyun kahkaha dolu bir komedi olarak seyirciyle buluşuyor. Atilla Şendil'in yönetmenliğini üstlendiği "Kirli, Çürük ve Adi", Fransız Riviera'sında geçen heyecan dolu bir dolandırıcılık hikayesini anlatıyor. Lawrence, kendini sürgünde bir prens olarak tanıtıp, kadınlardan para ve mücevher toplayan bir dolandırıcıdır. Bir gün, genç ve amatör bir dolandırıcı olan Freddy ile yolları kesişir. Kısa süreli işbirliklerinin ardından rekabete giren ikili, genç bir kadını dolandırmak için iddiaya tutuşurlar. Yüksek tempolu komedi, ikilinin hedeflerindeki Janet'ı dolandırma çabalarıyla birlikte sürprizlerle dolu bir yolculuğa dönüşüyor. Dans ve ışık şovlarının eşlik ettiği sahneler, hızlı bir tempoyla ilerleyerek izleyiciyi içine çekiyor.