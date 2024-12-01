Büyük hesaplaşma

KOÇ:

Sakinliğe ihtiyacınız var

Bu hafta karmaşadan kurtulmak istiyorsanız haftanın ilk iki günü sakin ve evde geçirin. Mümkünse izin alın ve sizi kimselerin görmediği bir yere gidin. Bol bol uyuyun ve spor yapın. Hele sevgilinizle hiç tartışmayın. İyi giden işlerinizde, olabilecek kötü gelişme olasılıklarını da düşünerek, iş akışını kontrol altında tutun. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

BOĞA: Eski hesaplar karşınızda

Uranüs burcunuzda geri gidiyor... Sadece başarınızı vurgulamakla kalmayacak, kendinizi çok daha güçlü ve mantıklı hissedeceksiniz. Bu olaylar ani bir şekilde gelişerek, sizi şaşırtacak. Ait olduğunuz iş çevresi ve sosyal gruplardan destek alacaksınız. Kariyer konusunda mutlu ve başarılısınız. Kardeşlerle daha iyi anlaşacaksınız. İletişim konusunda iyisiniz ve kendinizi çok iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat bu dönemin en olumsuz yönlerinden biri: eleştirici yönlerinizin ortaya çıkması ve bu nedenle ilişkilerinizde pürüzler yaşama olasılığıdır.

İKİZLER: Dingin olmaya dikkat edin

Yeni başlangıçlar için daha hırslı ve gücünüzün bilenmiş olduğunu hissedeceksiniz. Atılımlar için uygun bir dönem değil. Eski hesaplaşmalarınızın enerjisi dinginleşmiş olacak. Oldukça hareketli bir yaşama geçiş yapıyorsunuz. Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu arttırıyor. Çevrenize karşı artan ilgi düzeyinizle birlikte, onlarla olan ilişkilerinizin ön plana çıkacak. Retro Jüpiter burcunuzda eski işlerinize destek vermeye devam edecek. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar karşınıza çıkarken, karar verme konusunda tereddütler yaşamanıza da neden olacak. Karar verme potansiyelinizin artması sizin kişisel davranışlarınızı belirleyecek. Eski olaylara takılmanız sizi üzebilir. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

YENGEÇ: Duygu fırtınaları kapınızda

Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. İsteklerinizi yumuşak bir şekilde karşı tarafa sunacak ve kabul göreceksiniz. İş takiplerinde sinirli olmamalı ve ani olaylar karşısında tepkilerinizi frenlemelisiniz. Orijinal fikirlere ve paylaşıma hala hazırsınız. Pratik yaşama geçirmeniz imkansız olan konular, kafanızda yeni şekillerin oluşmasına ve fikirlerinizin yenilenmesine zemin hazırlayacaktır. Karşıt Satürn, aktivitelerinize kararlı ve sakin adımlarla yaklaşmanızı sağlarken, kalabalık ortamlarda bile kendinizi yalnız hissedebileceksiniz. Duygusal takıntılarınız kafanızı meşgul edebilir. Kişisel başarılarınız çevreniz tarafından rağbet görecek. Yine bu dönemde eleştirilere hedef olabilirsiniz.

ASLAN: Öfke kontrolü şart

Takıntılı aşklar gündeme gelebilir. Kafanızdaki kişiyi gözünüzde fazla abartabilir ve gereksiz düşünceler içinde size uygun olmayan aşklar yaşayabilirsiniz. Kendinize karşı hoşgörülü olabilir ve bazı gerçekleri saptırabilirsiniz. Öfkelerinizi içinizde saklama gereği duymaktan, gergin bir hafta geçirebilirsiniz. Oysa içgüdülerinizin güçlü olduğu bu dönemde, hala kendi şartlarınızı özdenetiminizden geçiriyorsunuz. Kişisel egolarınızın güçlü olması, çalışma şartlarında gelişen olaylara karşı sizi zor durumda bırakabilir. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Sportif aktivitelere önem vermelisiniz.

BAŞAK: İstek ve arzuları dengeleyin

İdealleriniz uğruna çevrenize karşı kırıcı tutumlar içine girebiliyorsunuz. Koşullarınız olumlu gelişse bile, yaptığınız her işte gizli bir tatminsizlik duygusu sizi rahatsız ediyor. Hedeflerinizle ilgili düşüncelerinizi gizleme gereği duyacaksınız. Zorlayıcı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz. Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden kopmayacak fakat o kadar yoğun yaşamayacaksınız. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Coşkularınızı, organize yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız. Girişimci ruhunuzun uzun vadelere yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız.

TERAZİ: Alışkanlıklarınızı gözden geçirin

Alışılmışın dışında tutkuların, duyguların ve ilginç fantezilerin ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu tür sevecen yaklaşımlarla karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Karşınızdaki kişileri gereğinden fazla abartmamalısınız. Aşk hayatınızda oldukça romantik günler geçirebilirsiniz. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estireceksiniz. Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Amacınız dikkat çekmekse, ortalıklarda görünmeniz sizin için yeterli olacaktır.

AKREP: Tepkiler sorun yaratabilir

Karşı görüşteki insanlara karşı tartışmacı bir kimlik içinde ve tepkili olacaksınız. Egolarınızın yüksek olması nedeniyle, çevrenizdeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Eski şartların değişimi söz konusu.. Bazılarınız iş kariyerlerini yükseltirken, bazılarınız sınıf atlayacak. Aynı mesleği yaptığınız kişilerle duygusal bağlar kurabilir ve aşk, iş konularını ayni anda sürdürebilirsiniz. Güçlü sezgileriniz işinizle ilgili konularda belirgin etkiler verecek ve kariyerinizde iyi yerlere gelmeniz konusunda adımlar atacaksınız.

YAY: Yalnızlık iyi gelecek

Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsunuz. Sosyal hayatı sevmenize rağmen, bu dönemde belli sürelerde yalnız kalmak isteyecek ve yaşadıklarınızın muhasebesini yapacaksınız. İnce çekişmeler ve tartışmalar mümkün. Karşı tarafın sizden çok fazla beklentileri olacak. İş yaşamınızdaki tecrübelerinizin birikiminde oluşan yaratıcı düşünceler, yeni projelerin gündeme gelmesine neden olacak. Titiz çalışmak ve gerekeni en ince ayrıntısına kadar yerine getirmek istiyorsunuz.

OĞLAK: Mesafenizi koruyun

Sosyal hayatınızda kısa mesafeli yolların size sağlayacağı olanakları, kendi istek doğrularınıza göre değerlendireceksiniz. Gereksiz masrafları kısarak bir disiplin oluşturun. Enerjinizi dengelemelisiniz. Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli bir konumda. Sosyal ilişkilerinize yeni bir düzen getirecek. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, onları ihmal etmeyerek tamamlayın. Bu dönemde tıbbi kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.

KOVA: İç sesiniz önemli

Bu dönemde iç sesinizi dinlemeli, özellikle para kazanma ve harcama konusunda dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirin. Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Toplum tarafından beğenilecek ve fikirlerinizle kabul göreceksiniz. Her türlü şekilde kişiselliğinizi vurgulayacak çalışmalar yapabilirsiniz. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. Etkin grup arkadaşlıkları her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz. Kayıplarınızı düşünecek zamanınız yok ve karşınıza çıkacak fırsatlar karşısında bocalayacaksınız. Sağlığınıza daha özen göstermenizi sağlamak zorundasınız.

BALIK: Sistemlerinizi bozmayın

Hayata iyimser ve geniş bakabilmeniz sayesinde , içinde bulunduğunuz yakın arkadaş çevresine pozitif bakış açıları kazandırıyorsunuz. Maddi gücünüzü, sosyal ilişkilerinizle bir arada harmanlamak istiyorsunuz. Aktivitelerinize, duygusallıklarınız başka bir anlam kazandırıyor ve keyifli ortamlar yaratıyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız . Beraberce yaptığınız grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız. Otokontrol sisteminizin güçlü olduğu bir hafta. Sorunlara bir mantık çerçevesi içinde yaklaşıyor ve çözümlüyorsunuz. Çevrenizdeki insanların size yükledikleri sorumluluklar altında ezilmek istemiyorsanız, sesinizi biraz yükseltmelisiniz.