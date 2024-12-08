‘Sahte parfümlere karşı dikkat edilmeli’

İstanbul'da yaşayan Ahmet Ünsal, 15 yıl önce bir kimyager arkadaşıyla başladığı "koku" yolculuğunu, Balat'ta açtığı mağaza ile sürdürdü. Ünsal, her tenin farklı parfümleri olduğunu ve her çalışma ortamına uygun farklı türde parfümler kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, parfüm tarihini, parfüm kullanımının püf noktalarını ve hedeflerini arkadaşımız Şenol Kantürk'e anlattı.

Neden koku?

Kokuya olan ilgim çocukluktan geliyor ve bu benim için bir tutku halini almıştı. 15 yıl önce, kimyager bir arkadaşımla çiçek yağları üzerine çalışmaya başladık. Kokuları, afrodizyak etkilerini araştırarak önce teorik sonra uygulamalı denemelere girdim. Yöresel ve kültürel yağlar, insan bünyesine iyi gelen, enerji veren çiçek ve baharat yağlarıyla üretime başladık. Gerekli izinleri alarak bu alandaki çalışmalarımıza devam ettik.

6 BİN YILLIK KOKU TARİHİ Parfüm denince akla Fransa geliyor, parfümün tarihi nedir?

Fransa, parfüm ve koku konusunda önemli bir yere sahip olsa da, parfümün çıkış noktası bu ülke değil. Yapmış olduğum araştırmalarda, parfümün ilk olarak M.Ö. 4000 yıl önce, bugünkü Bulgaristan ve Yunanistan sınırları içinde kullanılmaya başlandı. O dönemde tütsü olarak ve vücuda yağ sürülerek kullanılıyordu. Cenaze törenlerinde de tütsü yakıldığı biliniyor. Ayrıca, 4000 yıl öncesine ait bir koku ile ilgili şişe ve yağ bulunmuş. Fransa, yaptığı çalışmalarla parfüm ve koku sektöründe kendini dünya çapında tanıttı.

Sizin çalışmalarınız neler?

Üretime başladıktan sonra, dünyaca ünlü markalarla işbirlikleri kurduk. Bunun dışında, oryantal, yöresel ve Osmanlı yağları üretiyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'de bulunması zor olan yöresel ve kültürel şişelerde sunuyoruz. Çünkü koku kadar, parfümün yer aldığı şişe de önemli. Çok güzel bir kokuyu sıradan bir şişeye koyarsanız, onun değerini düşürürsünüz. Bu yüzden ürünlerimize özel mistik şişeler kullanıyoruz ve kokularımızı görsel olarak da tamamlıyoruz.

'HEPSİNİN BİR HİKAYESİ VAR'

Her kokunun bir ailesi vardır: baharatlı, odunsu, fresh, sıcak baharatlı, oryantal kokular gibi. Gelen her müşterinin önce hangi tarz kokuları sevdiğini öğreniyoruz. Ardından, eğer nota bilgisi varsa, isteklerine göre parfüm üretiyoruz. Örneğin, kapalı alanlarda çalışan biri yoğun kokulu parfümler kullanmamalıdır çünkü bu, ofis ortamındaki diğer insanları rahatsız eder. Açık alanda çalışan biri ise düşük yayılımlı parfümler tercih etmelidir. Biz çalışma ortamına ve kişinin tercihine göre tatlı, baharatlı ya da sıcak baharatlı gibi özel parfümler tasarlıyoruz. Kişiye özel parfüm üretmekteyiz.

YANLIŞ KULLANIM ŞEKİLLERİ

İnsanlar parfüm seçerken ne tür hatalar yapıyor?

Parfüm kullanmada bilgi eksikliği var. Bulunduğunuz ortama, katılacağınız davete göre parfüm seçmek önemlidir. Biz de parfümleri buna göre hazırlıyoruz. Eğer biri açık alanda çalışıyorsa, şeftali veya sıcak baharatlar baskın kokuları tercih edebilir. Bu kokularla ilgili yağ konsantrelerini hazırlayıp parfümleri oluşturuyoruz. İnsanlar dünya markalarının çoğuna aşina ve "hangi tarz koku seviyorum?" bilinci oluşmuş durumda. Biz de bu bilinci kullanarak, doğru parfümü öneriyoruz ve yanlış parfüm kullanımını önlüyoruz. Ayrıca, parfüm kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise tende bıraktığı etkidir. Aynı parfüm, farklı tende farklı sonuçlar verebilir.

KENDİNİZE ZARAR VERMEYİN

Merdivenaltı üretim var mı?

Türkiye'de parfüm üretimi yapan birçok yer var; bazıları legal, bazıları ise merdivenaltı üretim yapıyor. Çantalarda satılan etiketli olmayan, faturası olmayan parfümler tehlikeli olabilir. Türkiye'de başarılı atölyeler mevcut ancak merdiven altı üretim de gerçek bir tehlike. İnsanları, yasal ve güvenilir markaları tercih etmeye davet ediyorum. Her parfüm cilde uygun değildir ve yanlış ürünler ciltte zarara yol açabilir.

İnternetten parfüm alınır mı?

Son dönemde internetten parfüm siparişi veren müşterilerimizden sıkça şikayet alıyoruz. Aldıkları ürünlerin, daha önce kullandıkları parfümlerle aynı olmadığı ve sahte olduğu konusunda geri dönüşler yapılıyor. Bu nedenle, parfüm alırken mağazaların tercih edilmesini öneriyorum. Mağazaya gelen müşteriler, üretim sürecini de görme şansına sahip olur. Sağlık Bakanlığı onaylı izinler ve vergi levhası gibi belgeleri de görerek, parfümün güvenli ve yasal olduğunu bilirsiniz.

"BALAT'IN AYRI BİR KOKUSU VAR"

Neden mağaza için Balat'ı seçtiniz? Balat, koku tarihine de katkıda bulunan bir bölge. İstanbul'un en eski yapıları, mimarisi ve dükkanlarıyla Balat'ın kendine özgü bir kokusu var. Buradaki çarşıda gezerken o kokuyu hissedebilirsiniz. Bu koku insanı etkiler ve mest eder.