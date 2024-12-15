2025 yılında Boğa ve İkizler burçlarını neler bekliyor? Kariyerinizde yükseleceksiniz

2025'TE BOĞA BURCU Kariyerinizde yükseleceksiniz

Boğa burçları olarak bu yıl beklentilerinizi daha yüksek çıtalara çıkarabilirsiniz. Gözünüzü tepelere dikiyorsunuz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızdan kaynaklanan pratik gerçekleri hayata geçirebileceksiniz. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Balık ve başak tutulmaları arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak gönüllü ve hizmet etme yönlü hareket etmek mümkün. Yılın ilk altı ayı maddi konularda Jüpiter ve Uranüs desteği ve sürprizleri sizinle olacak. Kendinize koyduğunuz sınırlamalar ve alışık olduğunuz geleneksel kazanç yolları konusunda stratejinizi ve yatırımlarınızı yeniden düzenleyeceksiniz. Yöntem olarak geride kalmış, eskimiş tarzları bırakacaksınız Gelecek ile ilgili vizyonlar oluşabilir. Arkadaş grubu içinde gizli kalmış konular da gündeme gelebilir. Arkadaş çevreniz ile ilgili fedakarlık ve hassasiyet gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Birlikte yapılabilecek yaratıcılıkla ilgili faaliyetlerde mümkün. Artık ilişkilerinizde bağımlılık konusunda sınavlarınız ve tercihlerinizi kullanmak zorunda kalacağınız şartlar karşınıza çıkacaktır. Bu yıl sağlam ilişkiler peşindesiniz. Ve bunu sağlayacak şartları tercih edecek ve daha seçici olacaksınız. Eski insan olmadığınız fark edeceksiniz. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir.

HAYAT TEMPONUZ ARTIYOR

Bu yıl ikna kabiliyetiniz oldukça yüksek seyrediyor. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. İş yaşantınızda kurallı hareket edecek ve başarınızı garantileyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan yaşça büyük olanlar ile ortak çalışma alanlarını paylaşacaksınız. İnatçı tavırlarınız yüzünden tepki görebilirsiniz. Sakin fakat inatçı bir kişilik içinde olduğunuz için, bu dönem dostlarınıza karşı ilginç ama sorunlu olabilirsiniz. Rutinleşmiş bazı şartların değiştiğini gözleyeceksiniz. Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem. Yaşamınızla ilgili oluşumları izlerken, gelecekteki yaşam dilimlerini bir film gibi görebileceksiniz.

SAĞLIĞINIZ İÇİN SAKİN KALIN

Bu yıl kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Süregelen bir rahatsızlığınız varsa, bu yıl gerekli tedavileriniz gerçekleştirecek ve sonuç alacaksınız. Ani hareketlerden etkilenme sonucunda, bacak kaslarında kramp sorunu yaşayabilirsiniz. Spor yaparken baldırlarınızı zorlamamalısınız. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize olan özgüveniniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Yenilik yapmayı düşünmediğiniz anda, hazırlıksız bir şekilde gelen teklifler karşısında kafanız karışacaktır. "Hayır" demeden önce iyi düşünün, çünkü siz çevrenizle bütünleşmeyi seviyor ve yaşantınızda değişik insanlarla bir arada olmaktan hoşlanıyorsunuz.

2025'TE İKİZLER BURCU

Duyguların esiri olmamalısınız

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ile ilgili algıları açık ve empatik olarak hareket edebilirsiniz. Kendinizi toplum önünde daha duyarlı ifade etme ihtiyacınız olabilir. Bu zaman dilimi içerisinde hassas ve düşünceli algılanabilirsiniz. Yaratıcılık, sanat ve tasarım ile ilgili projeleriniz ile gündeme gelebilirsiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz. Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü vereceksiniz. Jüpiter yılın ilk altı ayı burcunuzda ilerliyor. 5 Şubat'tan sonra coşkulu bir döneme giriyorsunuz. 10 Haziran'dan sonra maddi konular gündeme gelecek. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Balık ve Başak burcunda gerçekleşecek tutulmalarda ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Zamanınızın birçoğunu onlarla paylaşmak istiyorsunuz. Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylarda beraberinde gelecektir. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Aktif ve hızlı düşüneceksiniz. Hızlı hareket ederek çalışma yaşantınızda müthiş bir performans sergileyeceksiniz. Düzen ve sistem sizin için önemli olacaktır. Plüton size ruhsal bir yolculuk getiriyor. Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir yıldasınız. Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Bu yılı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Ani yükselişler ve iş potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Duygularınızda ve isteklerinizde karmaşa görülecektir. Bu yıl kısa ve zevkli yolculuklarda karşılaşacağınız kişilerle hoş sohbetler sizi olumlu etkileyecektir. Çevrenizde bir çok kişinin gözlerinin size çevrilmesi sizin yanlış ilişkilerde yönlenmenize neden olabilir. Seminerle ve fikir tartışmaların yapıldığı konferans salonları ilginç deneyimlere tanık olabilecek aşkları da beraberinde getirebilir. Mesleki olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Yaşam akışı konusunda ideallerinizle ilgili temel kişisel değişimler yaşayabilirsiniz. Düşündüğünüz konularla ilgili yolculuklara çıkabilir, eğitim amaçlı yer değiştirmeleriniz olabilir.

GERİLİMDEN UZAK KALIN

Duygusal konularda hırçın yönleriniz sizi gergin yapabilir. Her şeye rağmen güzel bir yıl. Kış aylarında boğaz bölgenizi korumalısınız. Cildinize özen göstermeli, yağlı yemeklerden uzak kalmalı ve temiz havada yürüyüşler yaparak, vücudunuzun formunu korumalısınız. Hafif sporlar yapmalı ve bel kaslarınızı zorlamamalısınız. Şekerli gıdalar bel ölçülerinizi kalınlaştıracağından, özellikle meyve türü ve lifli gıdalarla beslenmeye özen göstermelisiniz.

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