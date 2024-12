2025’te Başak, Terazi ve Akrep burçlarını neler bekliyor?

2025'TE BAŞAK BURCU İlişkilerinizde daha fedakar olacaksınız

Sevgili Başak burçları, yeni yıla girmemiz ile birlikte eşinizle, yakın arkadaşlarınızla ve ortaklarınızla olan ilişkilerinizde daha fedakar hareket edebilirsiniz. Bu özellik, hem uzlaşmaların hem de zaman zaman zıtlaşmaların yaşanmasına yol açabilir. Normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilir ve olaylara farklı bir perspektiften bakabilirsiniz.

29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması, Merkür ve Venüs Retro'su ile birleşiyor. Ruhsal enerjinizin desteğiyle manevi yönünüz güçlenecek ve planladığınız olaylar, kendiliğinden doğru bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Bu dönem, yaşamınızda uzun süre etkisi sürecek önemli başlangıçlar için fırsatlar sunuyor.

KILAVUZLUK EDECEKSİNİZ

Yaz aylarında Jüpiter, 11. evinizden destek vermeye başlayacak. Yenilikler ve hedefler doğrultusunda hareket etmenizi sağlayacak, çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde gelişmeler yaşanacak. 14 Mart'ta tam tutulma gerçekleşecek ve bu da çevrenizle olan etkileşimlerinizde bireyselliğinizin ön plana çıkmasına neden olacak. Arzularınıza göre kararlar almak isteyeceksiniz ve çalışmalarınızda özel çabalarınız daha fazla önem kazanacak. Bu dönemde duygusal tepkilerinizin derecesini iyi ayarlamalısınız. Aksi takdirde, günlük yaşantınızdaki dengeler bozulabilir. İş takiplerinde sinirli olmamaya dikkat edin ve ani olaylar karşısında tepkilerinizi frenlemelisiniz. Liderlik özellikleriniz güçlü ve çevrenize kılavuzluk etmeniz için gerekli tüm vasıflara sahipsiniz. Ancak bazen sert tepkiler verebilir ve agresif olabilirsiniz. Bu durum, keskin yönlerinizi ortaya çıkararak başarınızı pekiştirecektir. Yaratıcılığınızı, gelişen koşullara uyarlayarak hayata geçirebilirsiniz. Uzak yollarla ilgili şanslar sizin lehinize olacak.

SORUNLAR GÜNDEMİNİZDE

Yılın ilk yarısında Jüpiter, kariyer evinizde yer alarak ilişkilerinizde tatlı bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Görüşeceğiniz veya işbirliği yapacağınız kişilerin güçlü ve kariyer sahibi olmasına özen göstereceksiniz. Özellikle finansal fırsatlar sunan dostluklar arayacaksınız. Bu yıl sosyal yaşantınızın canlanmaya başladığını hissedeceksiniz. Çevreniz kalabalıklaşacak ancak iç disiplininizi kaybetmeden bu değişime uyum sağlayacaksınız. Organizasyon kabiliyetiniz artacak ve yaşamınızdaki değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Uzun süredir sürüncemede kalan işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle birden değişecek. İş yerinde bazı değişiklikler söz konusu olabilir ve çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönem, imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak durmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz ancak bu sırada kendinizi geliştirmek için fırsatlar bulacaksınız.

NİHAİ KARARLAR VERECEKSİNİZ

Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice gerçekleştireceksiniz. Dış görünüşünüze yansıtmadığınız kendi doğrularınız olabilir. Başkalarının fikrine saygılı görünseniz de, nihai kararlar her zaman sizin olacak. Bazıları kazandığı parayı yeni projelere yatırmayı tercih ederken, siz mevcut varlıklarınızı değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu dönemde temkinli olmalı ve sunumları iyi değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızın sapmasını istemiyorsunuz.

SAĞLIĞINIZA ÖNEM VERİN

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir yıl. Az yemek yemeli ve düzenli spor yapmalısınız. Duygusal çelişkiler yaşadığınızda sinir sisteminiz olumsuz etkilenebilir. Dengeli beslenmek, kısa yürüyüşler yapmak ve hobilerinize zaman ayırmak faydalı olacaktır. Yalnız kalmayı tercih edebileceğiniz bu yıl, kendinizi toparlamanız açısından önemli olacak. Çevrenize karşı daha şefkatli ve koruyucu olacaksınız. Yaşamı sorgularken, kafanızdaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kurallar, belki de yaşamınızdaki yanlış bölümler olabilir ve bunları gözden geçirebilirsiniz. Cildinize özen göstermeli, uyku düzeninizi sağlamalı ve alkol ile kahve tüketimini azaltarak bitkisel çaylara yönelmelisiniz.

2025'TE TERAZİ BURCU

Aşk sizi tam on ikiden vuracak

Plüton yıllarca aşk ve sosyal evinizde ilerleyecek. Yılın ilk altı ayı Jüpiter'le muhteşem bir kombinasyon ortaya çıkmaktadır. Yakın dostluklar arasında duygusal yakınlaşmalar veya uzun süredir arkadaşlık ettiğiniz bir kişiyle aranızda farklı bir çekim oluşabilir. Çevrenizde oldukça cazibeli bir hava estireceksiniz. Akıcı konuşmalarınızla, bulunacağınız ortamlarda sözcülük yapabilir ve hakkınızı aramanız gereken konularda ağırlığınızı koyabilirsiniz. Çalışkanlığınızı ve aktivitelerinizi çevreniz gönülden destekliyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda oldukça hassas davranacaksınız. Çalışma hayatınızda eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha empatik ve fedakar yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Rutin işler ile uğraşırken daha sezgisel hareket edebilir ve adapte olabilir ya da çalıştığınız konular üzerinde yeni tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkatsizliğe ve dalgınlığa dikkat etmelisiniz. 29 Mart'ta Güneş tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şans sizden yana.

İLETİŞİM YILINIZ MÜKEMMEL GELİŞİYOR

Konuşma kabiliyetinizi iş konularında başarılı bir şekilde kullanacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız. Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken, yaşama daha keskin bakacaksınız. Derin dostlukların ve işbirliklerinin temellerinin de atılacağı günler yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi ve uzun sürecek birlikteliklerin gündeme gelmesi söz konusu olacak. Yine yakın çevrenizle birlikte ortak ve uzun soluklu işler yapacaksınız. Yatırımlar konusunda aile içi birleşmeler söz konusu olacak. Bu yıl iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Tartışma ortamlarından kaçınmalısınız.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DİKKAT!

Bu yıl Jüpiter ve Plüton sizi yoğun etkileyecek. İştahınız oldukça artacağı için, sebze ağırlıklı beslenmenizde yarar var. Güzel sofralar ilginizi çekecek. Venüs dönemlerinde kilo almanızı hızlandırabilir. Arkadaş toplantıları sizin için tehlikeli olabilir. Gideceğiniz yerlere karnınız tok olarak gitmenizde yarar var. Ayrıca mesane ve boşaltım organlarınız korumalı ve hijyene dikkat etmelisiniz. Sindirim ve sinir sisteminizi destekleyici mineralleri almalı ve hobilerinize daha çok zaman ayırmalısınız. Gürültülü ve kalabalık yerlerin cazibesinde kalarak, bedeninizi yormamalı ve uykunuza dikkat etmeli geceleri erken yatmalısınız.

2025'TE AKREP BURCU

Takıntılarınızdan kurtuluyorsunuz

Aşk hayatınız ve kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha yaratıcı olma ihtiyacı ile birlikte daha empatik olma hissiyatı içinde de olabilirsiniz. İfade ettiğiniz sevgide daha bütünsel ve anlayışlı olabilirsiniz. Romantizm duygunuz artacaktır. Sanat, dans, tasarım ile ilgili hobilere ilginiz çekilebilir. Çocuklarınız var ise onlar ile bağlantılı gelişmeler ile ilgilenebilirsiniz. Sizi mutlu edecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Siz güçlü bir mantığa sahip olmanıza rağmen, bu yıl dengelerinizi korumak için zorlanabilirsiniz. Tutulmalar kişiliğiniz ve ilişkilerinizi önemli bir şekilde etkileyecek. Hırslar daima kişisel gelişiminizle yarışacak. Kimin galip geleceğini ilerleyen aylar gösterecek ve her şeyiyle gizemli bir yıl sizi bekliyor. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz. Artık uyum istiyorsunuz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Plüton artık tüm yaşamınızı değiştiriyor. Yaşamınıza kendi damganız vuracaksınız. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Balık ve Başak tutulmalarında sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Tutkular, duygular ve ilginç fanteziler ortaya çıkacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Plüton sizi aile ve kendinizle yüzleştiriyor. BU yıl aile fertleriyle birlikte bir araya gelip, uzun süredir devam eden huzursuzluğun nedenleri üzerinde duracaksınız. Uyumlu düşüncelerinizin etkisiyle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estirecek, aileniz için her türlü fedakarlığa hazır olacaksınız. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde ailenizden destek alacaksınız.

AİLE ÖNEMLİ OLACAK

Plüton aile ve sosyal hayatta bir takım zorluklar çıkarabilir. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Egolarınızın yüksek olduğu bir yıla giriyorsunuz... Çevrendeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Sağlık konusunda güçlü olmanız rağmen, enerji yoğunluğunuzdan dolayı gergin olabilirsiniz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalısınız. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız.