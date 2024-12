Yeni yıl ruhunu yaşatan şehirler

Yeni ve taptaze umutlarıyla yeni yıl kapıya dayandı. 2024'yi uğurlayıp 2025'e merhaba demeye az bir süre kala sizleri dünyanın en masalsı Noel şehirleri ile tanıştıracağız. Yeni yıl tatilinde Avrupa'nın en çok tercih edilen rüya gibi ışıltılı kentlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. Noel ve yeni yıl tüm dünyada yılın en büyülü zamanlarından biridir. Hele bazı şehirler var ki, sanki bir kartpostaldan ya da bir çocuk kitabının sayfalarından çıkmış gibi büyüleyici görüntülere sahne olurlar. Yılbaşını böylesine bir masalın içerisinde geçirmek, kurulacak en güzel hayallerden biri olsa gerek. Noel ile ilgili eğlence ve festivallerin düzenlendiği, buz pateni pistlerinin çocuklarla şenlendiği, çam ağaçlarının rengarenk süslendiği, tüm sokak ve caddelerin ışıl ışıl olduğu şehirler, artık Noel ile özdeşleşmiş durumdalar. İşte dünyanın kartpostal manzaralı birbirinden ışıltılı Noel kentleri...

RİGA

Letonya'nın başkenti olan Riga, benzersiz mimarisi ve her yıl kurulan geleneksel Noel pazarı ile adeta büyülüyor. Riga'da Noeller, daha çok çocuklara yönelik olacak şekilde organize ediliyor. Şehrin meydanını ahşap figürler, midilliler, kuzular ve tavşanlardan oluşan hayvan köşesi, at arabaları, kedi evleri gibi ilginç şeyler süslüyor. Elbette her yaştan insana hitap eden leziz zencefilli sıcak kurabiyeler, el yapımı çoraplar, ahşap objeler, desenli eldivenler ve meşhur Letonya balı da pazardaki yerini alıyor. Riga Noel zamanı çok sayıda yerel öğe barındırıyor.

TALLİNN

Estonya'nın başkenti olan Tallinn, eski bir Ortaçağ kenti. Günümüzde Noel ruhunu en iyi şekilde yansıtan şehirlerden biri olan Tallinn'in karla kaplı Arnavut kaldırımlı sokakları, fenerlerle parıldıyor adeta. Tallinn, 1441 yılında dünyanın ilk Noel ağacının kurulduğu yer olarak biliniyor. Belediye Sarayı Meydanı'nda her Noel geleneksel olarak bir yılbaşı ağacı yerini alıyor. Noel zamanı, bu ağacın etrafına hediyelik eşya ve el sanatları ustalarının elinden çıkma ürünler satan kulübeler, kardan heykeller, Estonya yemek ve içeceklerini bulabileceğiniz tezgahlar ve mini bir hayvanat bahçesi kuruluyor. Tallinn, uluslararası Noel pazarı ve açık hava buz pisti ile adeta bir noel köyü havasına bürünüyor.

STRAZBURG

Kuşkusuz, Fransa'nın en güzel köyü havasına bürünüyor. şehirlerinden biri olan Strazburg, harikalar diyarını andıran bir dizi Noel köyüne ev sahipliği yapıyor. Noel manzaralarının yanı sıra, gastronomik lezzetleriyle de fazlasıyla dikkat çeken bir yanı var kentin. Noel bisküvilerinin yanı sıra, yöreye özgü oldukça ilginç tatlarla sizi bekliyor. Strazburg'da, zengin Noel programı kapsamında çeşitli konserler ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.

AMSTERDAM

Bİrbirinden ilginç efsaneleri ve gelenekleri ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Noel zamanında en fazla hareketlenen şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki, bu dönem Amsterdam'da tam 26 farklı Noel pazarı kuruluyor. Elbette buz pateni pisti gibi ilgi çekici mekanları da bulunuyor Amsterdam'ın. Bir Noel geleneği olan Hollanda çörekleri de damakları şenlendiriyor. Bir hayli lezzetli olan bu geleneksel çöreklerin, kötü ruhlardan korunma amaçlı tüketildiğine dair bir inanç da var Hollandalılarda.

RAVONİEMİ

Finlandiya'nın, Laponya bölgesindeki Ravoniemi, dünya üzerinde Noel kutlamalarının en güzel şekilde yapıldığı büyüleyici yerlerden biri. Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan ve Finliler tarafından yaptırılan Santa Claus Köyü (Noel Baba Köyü), bunu kanıtlar nitelikte. Karlarla kaplı çam ormanlarının ortasında bulunan bu sevimli köyde çocuklar, Noel Baba'yla neşeli vakitler geçirebiliyorlar. Köyün içerisinde bir de 'Elf Okulu' yer alıyor.

BRUGGE

Belçika'nın en tanınan kentlerinden biri olan Brugge, tüm bir yıl boyunca çarpıcı bir görüntü sergiliyor ancak şehir asıl Noel zamanı hayat buluyor diyebiliriz. Adeta Ortaçağ görünümünde olan şehrin merkezinde, Noel zamanı geçit töreni düzenleniyor ve kısmen geniş bir buz pateni pisti kuruluyor.

PRAG

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti olan Prag, görkemli gotik mimarisi ve eşsiz folklorik gelenekleri ile ziyaretçilerini yılın her dönemi büyülemeyi başarıyor. Noel atmosferi burada gerçekten de bir başka hissediliyor. Harika bir şekilde dekore edilmiş ahşap kulübeler, şık hediyelik eşyalar, süslemeler, sıcak şekerlerle kaplı pastalar gibi geleneksel lezzetlerle donatılmış Noel pazarı, Prag'da adeta bir şölen havası yaratıyor. Eksi Şehir Meydanı'nı süsleyen ışıklar ve müzikle doldurulan sokakları ile Prag, Noel döneminin en keyifli geçtiği şehirlerden biri.