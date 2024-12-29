Dumanlı katil! Aldığınız nefes son olmasın

Yapılan araştırmalara göre, bu zararlı maddelerin en az 70'i kanser riskini artırıyor. Sigara dumanı, bir kimyasal kokteyl gibi insan sağlığını tehdit eden birçok maddeyi barındırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, sigaranın içeriğindeki başlıca zararlı maddeleri şu şekilde sıralıyor:

NİKOTİN: Sigaranın bağımlılık yapıcı maddesi olan nikotin, beyinde dopamin salınımını artırarak geçici bir rahatlama hissi yaratıyor. Ancak, kalp atış hızını ve kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor.

KARBON MONOKSİT: Bu madde, kandaki oksijenin yerini alır ve dokuları oksijensiz bırakır. Dr. Erten, bu durumun kalp krizi ve beyin hasarına yol açabileceğini vurguluyor.

KATRAN (ZİFT): Akciğerlerde birikerek kansere yol açar. Ayrıca bronşit ve amfizem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur.

SİYANÜR: Hücresel düzeyde oksijen kullanımını engelleyerek zehir etkisi yapar.

FORMALDEHİT VE BENZEN: Kanserojen etkileri kanıtlanmış bu maddeler, DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırır.

AMONYAK: Nikotinin daha hızlı emilmesini sağlayarak bağımlılığın artmasına ve beyindeki hasara yol açar.

VÜCUDA ETKİLERİ

Sigara, akciğerlerden kalbe, damar sisteminden bağışıklık sistemine kadar vücuttaki hemen her organı olumsuz etkilediğini söyleyen Dr.

Erten, sigaranın sağlığa olan tahribatını şu şekilde açıklıyor:

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI:Sigara, kan damarlarını daraltarak kan dolaşımını zorlaştırır ve damar tıkanıklığına yol açar. Bu durum kalp yetmezliği ve ani ölümlere neden olabilir.

AKCİĞER HASTALIKLARI: Sigaranın en bilinen zararı akciğerler üzerindedir. Dr. Erten, sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin içmeyenlere göre 20 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ayrıca bronşit, amfizem ve KOAH gibi hastalıklar sigara nedeniyle gelişir.

KANSER RİSKİ: Akciğer kanseri dışında sigara, boğaz, yemek borusu, mesane, pankreas ve böbrek kanserlerine de yol açabilir. Dr. Erten, sigara kullanımına bağlı hastalıkların her yıl milyonlarca ölüme neden olduğunu vurguluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: Sigara, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme kapasitesini düşürerek bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu da sık hastalanma ve hastalıkların daha ağır seyretmesine yol açar.

HAMİLELİK VE DOĞUM KOMPLİKASYONLARI: Sigara içmek, düşük, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek riskini büyük ölçüde artırır.

Ayrıca anne adayının sigara içmesi, bebeğin gelecekteki sağlığını olumsuz etkiler.

OLASI OLUMSUZLUKLARI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Sigara, sadece bireylerin değil, tüm toplumların sağlığını tehdit eden bir alışkanlık olarak varlığını sürdürmektedir. Dr. Erten, sigaranın öldürücü etkilerinden kaçınmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Sigara bırakma tedavileri, bilinçlendirme kampanyaları ve sosyal destek ile bu zararlı alışkanlık terk edilebilir. Dr. Erten, her nefesin bir tercih olduğunu hatırlatarak, sağlıklı bir yaşam için sigaraya bugün dur denilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sigara bırakma sürecinde profesyonel yardım almak, başarı oranını artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Unutmayalım, sağlığımızı geri kazanmak ve hayatımızı korumak için sigarayı bırakmak, en doğru tercih olacaktır.