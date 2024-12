Dans ve yürüyüşle genç kalmak

Hepimiz düzenli egzersizin sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu biliyoruz. Ancak egzersizin yalnızca vücut için değil, beyin sağlığı için de faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Faydaları birikimlidir - her gün egzersiz yaptığımızda sonuçlar giderek daha iyi hale gelir. Ancak bu faydalardan yararlanmak için yorucu spor salonu seanslarına ve fitness derslerine ihtiyacınız yok -gün içinde hareket etme fırsatı bulduğunuz her an sizin için değerli. Bazen tam bir egzersiz yapacak zamanımız ya da enerjimiz olmayabilir -ve bu sorun değil: bilim, herhangi bir hareketin hiç hareket etmemekten daha iyi olduğuna işaret ediyor. Bunun nedeni, egzersizin beynimizin genç ve keskin kalmasına yardımcı olan ruh halini yükselten kimyasallar salgılaması. Yürüyüş: Bilim insanlarının kalbini ve aklını kazanan fiziksel aktivite aynı zamanda en basit olanıdır: yürüyüş. Aslında, günlük yürüyüşün beyin yapısını değiştirme gücüne sahip olduğu söylenir. Nörobilimci Nas Neuro, "Duygusal işleme, problem çözme ve hafıza için önemli olan beyin devreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir" diye açıklıyor. Ayrıca, haftada sadece üç kez yürümek, beynimizin sol ve sağ kısımlarını birbirine bağlayan dokuyu kalınlaştırır. Bu değişim daha iyi bir hafızaya yol açar. Dr. Swart'a göre, "Dikkat ve konsantrasyonunuz iyileşir, tepki süreleriniz de hızlanır." Konsantrasyonunuz kısa düştüğünde, bir fincan kahve yerine kısa bir yürüyüş yapmayı tercih etmenin daha iyidir.

DEMANS RİSKİNİ AZALTIR

Dans: Her biçimiyle dans, bir anda birkaç beyin işlevini birleştiren nadir aktivitelerden biridir: "Vücut hareketi, karar verme, müzikal farkındalık ve duygusal durum" diye açıklıyor Neuro. "Vücut ve beyin için gerçek bir egzersiz; hızlı karar verme gerektirir ve beynin ve zihnin keskin ve genç kalmasına yardımcı olur." Düzenli olarak yapıldığında dans, hafıza üzerinde olumlu etkiler yapar ve bilişsel gerilemeyi, demansı azaltabilir.