İzmir’in ünlüleri... Üstün yetenekli klarnet virtüözü

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976'da İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede yetişti. Dedesi Hüsnü Şenlendirici klarnet ve trompet müzisyeniydi. Annesinin babası Fahrettin Köfteci klarnet, babası Ergün Şenlendirici ise trompet çalıyordu. Böyle bir aile ortamında klarnet sesi Hüsnü Şenlendirici için çok tanıdık bir sesti. Kendisi de 5 yaşında klarnet çalmaya başladı. Bu dönemde Ege ve Anadolu'nun çeşitli müzikal birikimlerinden etkilendi. Klarnet müzikleri onun için adeta bir tutku haline geldi. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü'nde eğitim gördü.

YÜZLERCE FESTİVAL

4 yıl sonra okuldan ayrıldı. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile birlikte çalışmaya başladı. Katıldığı turnelerde klarnet resitali ile dinleyicileri kendisine hayran bıraktı. Turnelerin yanı sıra uluslararası festivallerde de solo klarnet şovları ile adından sıkça söz ettirdi. Güçlü parmak hakimiyeti sayesinde klarnet taksimlerine adeta kendi imzasını attı. Hüsnü Şenlendirici'nin profesyonel müzik kariyeri bu şekilde yüzlerce festivalle devam etti. Yıllarca başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne, TV ve albüm kayıtlarında eşlik etti. Bunlardan bazıları Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede...

İlk solo albümünü 2000 yılında Doublemoon etiketiyle Bergama Gaydası adıyla çıkardı. Bu albümle birlikte Hüsnü Şenlendirici klarnet taksim ve sahne performanslarında yeni bir sayfa açtı. Albümün ülkemizde gördüğü başarı uluslararası müzik şirketlerinin de dikkatini çekti. Etnik müzik plak şirketlerinden Traditional Crossroads albümün yurt dışında satış işlerini üstlendi. Böylelikle dünya çapında daha büyük başarılara imza atmaya başladı. Yurt içi konserlerinin yanı sıra yurt dışı konserleri de müzik dünyasında ses getiren çalışmalar haline geldi.

10 ALBÜMÜ VAR

2000'li yıllarda Türk müziği ve klarnet şarkıları alanında birbirinden önemli pek çok başarıyı yakaladı. Bir taraftan yurt dışı konserlerinde Türk müziğini geniş kitlelere sevdirdi. Bir taraftan da sol klarnetin müzik dünyasında ilgi görmesini sağladı. Enstrüman tercihi daima sol klarnetti. Bu klarnet çeşidinin Türk müziğine uygun ses yapısını kendine özgü yorumlarıyla birleştirdi. Sol klarnetle sergilediği müzik performansı ile adından söz ettirmeyi ve albümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu dönemde Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı müzik dünyasının dışında farklı kulvarlarda da önemli değişimlere sahne oldu. Televizyon ekranlarında çeşitli dizi, film ve reklam müziği çalışmalarında performans sergiledi.

Deniz Seki ve Hüsnü Şenlendirici bir dönem gönül ilişkisi yaşamıştı.

2006 yazında Brooklyn Jazz Essentials ile tekrar bir araya geldi. Birlikte pek çok konsere imza attılar. 2010 yılında Hüsnü Şenlendirici, Hindistan'da verdiği konserle adından yine sıkça söz ettirdi. Konserin ardından, New York Gypsy All Stars grubuyla turneye çıkarak Amerika'daki birçok eyalette konserler verdi. 2011 yılında Türkiye'ye gelen New York Gypsy All Stars grubuyla İstanbul Babylon ve İzmir Arena'da yeniden konserler verdi. Bu konserler, Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı ve müzik kariyerindeki en önemli başarılar arasında yerini aldı. Pop müziğin yanı sıra caz müzik alanında da önemli çalışmalara imza atan ünlü klarnet ustası, gerçekleştirdiği her performansta kendine özgü klarnet stilini korudu. Usta sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı içinde bugüne kadar 10 albüm çıkarmıştır. Bu albümleriyle sadece ülkemizde değil, Avrupa ve Ortadoğu'da da büyük ilgi gördü

İZMİR'DE KAMP KURDU

2016'da Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı önemli bir başka dönüm noktasına sahne oldu. İzmir'de satın aldığı çiftlikte klarnet kampı düzenleyerek klarnet ve müzik meraklılarını aynı çatı altında buluşturdu. Türk klarnet dünyasının iyi tanıdığı isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü klarnet sanatçıları da kampa katıldı. Böylelikle Şenlendirici hünerlerini katılımcılarla paylaştılar. Sanatçı, kamp projesiyle müzik dünyasında oldukça ses getiren işlere imza attı. Bergama Klarnet Kampı Şenlendirici'nin müzik kariyerinde bu bakımdan önemli bir dönüm noktasıydı. Kamp hakkında "Burası benim gezegenim" açıklaması yapan usta sanatçı, yılda 250 klarnetçiyle paylaştığı kamp deneyiminden her zaman mutluluk duydu.

SANATIYLA DEĞİL KAÇAK VİLLASIYLA GÜNDEMDE

ÇEVRECİ geçinen ancak Marmaris'in bakir bir koyuna yaptırdığı kaçak villasıyla günlerce gündemde kalan ünlü komedyen Şahan Gökbakar 22 Ekim1980'de İzmir'de dünyaya geldi. 'Recep İvedik' film serisinin yapımcısı, senaristi ve oyuncusu olan Şahan Gökbakar, kaçak villa skandalıyla epey itibar kaybetti ve yeni oluşturmaya çalıştığı kariyeri epey yıprandı. Kariyerine çeşitli TV kanallarında hazırladığı programlarla başlayan ve çeşitli reklam filmlerinde rol alan Gökbakar, asıl çıkışını 2008'de vizyona giren Recep İvedik filmi ile yaptı. Recep İvedik Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri olmuş, ancak ormanlık alana kaçak olarak diktiği villa nedeniyle bu durum Gökbakar'a saygın bir konum sağlayamamıştır.

İlk kez YENİ ASIR gazetesinde Şahan'ın Marmaris'teki kaçak villası haberi gündeme bomba gibi düştü.

GÜNLERCE MANŞET OLDU

GÜNLERCE manşetlerde yer alan kaçak villa haberleri sonunda yetkililer harekete geçti ve Şahan Gökbakar'ın villası mühürlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekipleri, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın villasını, inceleme yaptıktan sonra, yapı tatil tutanağı düzenleyerek mesken ile eklentilerinin kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. Mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından, izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı. 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazı ile Komisyon'un iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca, yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı. Yıkımın Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda, kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Buna rağmen yıkımın yapılmaması durumunda, yapıların yıkım maliyetlerinin yüzde 100 fazlası ilgili Belediye Başkanlığı'ndan tahsil edilmek üzere bakanlık tarafından yıkılabileceği bildirildi.