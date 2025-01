Zeycan Gülcan Çakmak’ın başarı ‘koltuğu’

48 yaşında, iki çocuk annesi ve engelli bir oğlu olan Zeycan Gülcan Çakmak, hayatının zorluklarına rağmen pes etmeyerek ilham verici bir başarıya imza attı. Evinin yanmasının ardından tanıştığı yaşlı bir amca, hayatını değiştiren bir dönüm noktası oldu. Evinin yanmış olan koltuklarını bir dükkanda tamir etmeye başlayan Çakmak, kısa süre içinde koltuk döşemeciliğine olan yeteneğini keşfetti. Ardından bir koltuk fabrikasında çalışmaya başlayan Çakmak, işin inceliklerini öğrendikten sonra 2019 yılında sosyal yardımlaşmadan aldığı 15 bin lira destekle kendi iş yerini kurdu.

TUTKUYLA ÇALIŞIYOR

İşlerinin zor olmasına rağmen büyük bir tutkuyla çalışan Çakmak, özellikle kadın olmasından dolayı karşılaştığı önyargılara rağmen her gün daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Müşterilerin çoğu, ilk olarak "Usta nerede?" diyerek onu sorguluyor. Çakmak, bu tür yorumların kendisini motive ettiğini ve daha da hırslandırdığını ifade ediyor. "Her şeye kadın gözüyle bakıyoruz, bu sayede işler daha güzel oluyor. Yeri geldiğinde sevkiyata gidiyor, yeri geldiğinde koltuk taşıyorum" diyor. Zeycan Gülcan Çakmak'ın hikayesi, engelli bir evladına rağmen azmi ve çalışkanlığı ile kadınların her alanda başarılı olabileceğinin güzel bir örneği. Başarıya ulaşırken karşılaştığı tüm zorlukları aşan Çakmak, hikayesiyle pek çok kişiye ilham kaynağı oluy