Vücuttaki gizli tehdit: Hipertansiyon

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, hipertansiyona ilişkin önemli bilgiler verdi. 'Hipertansiyon, kalbin damarlara pompaladığı kanın, damar duvarlarında yarattığı basıncın normal seviyelerin üzerine çıkması durumu olarak tanımlanır' diyen Dr. Erten, "Normalde bir bireyde kan basıncı 120/80 mmHg olmalıdır. Ancak 140/90 mmHg ve üzerindeki değerler hipertansiyon anlamına gelir. Bu durum, genellikle belirgin belirtiler göstermediği için halk arasında 'sessiz katil' olarak bilinir" dedi. Hipertansiyonun nedenleri oldukça karmaşıktır ve birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle gelişebilir. Dr. Erten, hipertansiyonun temel risk faktörlerini şu şekilde sıraladı:

. GENETİK YATKINLIK: Ailede hipertansiyon öyküsü olanlar daha fazla risk altındadır.

. YAŞ: Yaşlandıkça damarların esnekliği azalır ve hipertansiyon riski artar.

. HAREKETSİZ YAŞAM TARZI: Fiziksel aktivite eksikliği kan basıncını yükseltebilir.

. YANLIŞ BESLENME: Tuz, şeker ve doymuş yağlardan zengin beslenme alışkanlıkları hipertansiyon riskini artırır. . OBEZİTE: Fazla kilo, kalbin daha fazla çalışmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olur.

. STRES, SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ: Stresli bir yaşam tarzı ve zararlı alışkanlıklarda hipertansiyona yol açabilir.

SİNSİ DÜŞMANLA MÜCADELE YOLLARI

Dr. Erten, hipertansiyonun genellikle belirti vermediğine dikkat çekerek, "Çoğu hasta bu durumu fark etmeden hayatına devam eder. Ancak yüksek tansiyonun etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları, göğüs sıkışması gibi şikayetlerle kendini gösterebilir" dedi. Hipertansiyonun tedavisinde sadece ilaçlar değil, yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıyor. Dr. Erten, hipertansiyonla mücadelede önerdiği yöntemleri şu şekilde sıraladı:

1. Düzenli Fiziksel Aktivite: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak tansiyonu düşürmede etkili olur.

2. Sağlıklı Beslenme: Taze meyve, sebze, tam tahıllar ve az yağlı süt ürünleri içeren bir diyet uygulanmalıdır. Ayrıca tuz tüketimi günde 5 gramla sınırlandırılmalıdır.

3. Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi rahatlatıcı aktiviteler stresin azaltılmasına yardımcı olabilir.

4. Sigara ve Alkolü Bırakmak: Sigara ve alkol, damar sağlığını bozar ve tansiyonun yükselmesine yol açar.

5. Düzenli Kontroller: Tansiyonun düzenli olarak ölçülmesi ve doktorun önerilerine uyulması gerekir.

6. İlaç Tedavisi: Hipertansiyon tedavisi için uzman bir doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanımı önemlidir.

TEDAVİDE YAPILAN HATALAR

Dr. Erten, hipertansiyon tedavisinde hataları şu şekilde sıraladı:

TEDAVİYİ YARIM BIRAKMAK: Tansiyonun normale dönmesiyle tedaviye ara vermek, tekrar yükselmesine neden olabilir.

KENDİ KENDİNE İLAÇ KULLANIMI: İlaç dozlarını değiştirmek veya doktor tavsiyesi olmadan ilaçları kesmek büyük risk taşır.

YANLIŞ İLAÇ SEÇİMİ: İlaçlar, hastanın yaşına, sağlık durumuna ve yaşam tarzına uygun olarak seçilmelidir.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMAMAK: Tuz, hipertansiyonun başlıca tetikleyicisidir ve bu alışkanlıktan vazgeçilmelidir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNİ İHMAL ETMEK: İlaç tedavisi ile birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek son derece önemlidir.

TEDAVİYİ GECİKTİRMEK: Hipertansiyonun erken dönemde tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde komplikasyonlar gelişebilir. Hipertansiyon, erken tanı ve etkili tedavi ile kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Ancak tedavi edilmediğinde, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dr. Erten, "Sağlıklı bir yaşam için tansiyonunuzu düzenli olarak ölçtürün, doktor tavsiyelerine uyun ve yaşam tarzınızı sağlıklı alışkanlıklarla şekillendirin. Bu, hem kısa vadede hem de uzun vadede sağlığınızı korumanın en etkili yoludur" dedi. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam için atacağınız her adım, geleceğiniz için bir yatırımdır.