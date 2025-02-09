Gazete şoförlüğünden dizi oyunculuğuna

90'lı yıllarda henüz 21 yaşındayken Yeni Asır'da şoförlük yapan ve ünlü isimlerin haberini çekmeleri için muhabirlerin ulaşımını sağlayan Erkan Sözal, artık televizyon dizilerinde oyunculuk yapıyor. Yaklaşık 8 sene önce diksiyon ve oyunculuk eğitimleri alan, ardından da tiyatro sahnelerinde kendisini göstermeye başlayan Sözal, şimdilerde ATV'nin yeni dizisi "Zembilli"de rol alıyor. 1997'den 2003'e kadar gazetemizin ulaştırma biriminde çalışan ve o yıllarda gece gündüz haber peşinde direksiyon sallayan Sözal, "Muhabir arkadaşlarımızla yaz-kış her türlü habere gidiyorduk. Kimi zaman da ünlü oyuncuları çekmeye giderdik. En çok magazin haberlerini takip etmeyi severdim. Eğlenceliydi çünkü. O zamandan belliymiş sanırım benim bu camiayla yollarımın kesişeceği. Bodrum'da bazı haberleri takip etmek için kaldığımız otellerde ünlülerle karşılaşırdık. Hiç aklımda oyunculuk yapmak gibi bir düşüncem yoktu. Sonradan bu camiaya ilgi duydum" yorumunu yaptı.

'ÇEKİMLER ZEVKLİ GEÇİYOR'

2017'de bir GSM şirketinde çalışan kız arkadaşının çok güzel ve akıcı konuştuğunu, iyi bir ses tonu olduğunu ve bu yüzden kendisine özendiğini belirten Erkan Sözal, "Kız arkadaşıma 'Keşke senin gibi konuşabilsem' demiştim. O da 'O zaman seni diksiyon kursuna yazdıralım' dedi. Onun tavsiyesiyle 2.5 ay gitmiştim kursa. Kendimi geliştirmemde faydası olmuştu. Kız arkadaşım sosyal bir kişiydi ve sürekli tiyatro izlemeye giderdi. Fırsatım oldukça benim de gelmemi isterdi. Onun sayesinde bu sefer de tiyatroya sevdam başladı. Bir gün izlediğim bir oyunun sahnesinde eski bir tanıdığımızı gördüm. Kızının orada eğitmenlik yaptığını söyledi. Ben de diksiyon eğitimi aldığımı, tiyatroya ilgimin olduğunu ve sahneye çıkıp kendimi göstermek isteğimi anlattım kendisine. Bunun üzerine tiyatroya kaydımı yaptırdı. 2 sene oradan, sonrasında da 5 ay kadar özel bir hocadan oyunculuk dersleri aldım. Arkasından Ayhan Işık Oyunculuk Okulu'nda kamera önü oyunculuk eğitimlerine katıldım" dedi.

'ZAMANLA YÜKSELECEĞİM'

Bir süre sonra dizilerden oyun metinleri gelmeye başladığını ve o metinlerdeki rollere göre kısa kısa videolar çekip cast ajanslarına gönderdiğini söyleyen İzmirli oyuncu, "Geçtiğimiz sene 'Gönül Dağı' dizisine seçildim. 4 ay önce orada oynadım. Şimdi de ATV'nin yeni dizisi 'Zembilli'ye başladım. Oyunculuğu çok sevdim. Çekimler benim için zevkli geçiyor. Reklamlar için de oyuncu seçmelerine katılıyorum. Umarım bir gün reklam çekimlerine de katılırım. Keşke Yeni Asır'da çalıştığım yıllarda bu sektöre giriş yapsaydım. Şu anda çok daha farklı yerlerde olurdum. Kendime bu konuda inanıyorum. Zamanla yükselişe geçeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'HAYALİM KOMEDİ FİLMİ'

Komedi oyunculuğunu sevdiğini ancak kendisini sürekli dram tarzı işlerde bulduğunu belirten Sözal, "Komedi yapımlarında oynamayı çok isterim. Bakalım bu hayalim ne zaman gerçekleşecek" dedi. Dizilerde kamera karşısına ilk çıktığında heyecanlandığını söyleyen Erkan Sözal, "Zamanla deneyim kazandım. Artık zorlanmadan oynayabiliyorum. Ancak yine de heyecanlanmak güzel bir duygu. Eskiden sosyal fobim vardı. İnsanlar konuşurdu ben dinlerdim. İlk tiyatroya başladığımda heyecandan 2 ay sahneye çıkamadım. Hocamıza, aman beni sahneye çıkarmayın, heyecandan bayılır kalırım diyordum. Sağolsun beni idare ediyordu ancak bir süre sonra artık sahnede kendimi göstermem gerektiğini söylemişti. Derken, ufak ufak çıkıp utangaçlığımı yenmeye başladım. O süreci atlatınca da cesaretimle herkesi şaşırtmaya başladım. Çünkü kimse benim elim ayağıma dolanmadan toplum önünde rol yapabileceğime ihtimal vermiyordu" dedi.