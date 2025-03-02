Kendimizle hesaplaştığımız bir haftaya giriyoruz

KOÇ Taviz vermek istemiyorsunuz

Uzun vade işlerden hoşlanıyor ve hiçbir işinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç geliyor. Fikir çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen durumları içinizden yargılamalısınız. Yenilikler konusunda temkinli olmanızda yarar var. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Bu hafta aranızda kavga çıkmasını istemiyorsanız, sevgilinizle baş başa kalmak yerine, sosyal aktivitelere beraberce katılmaya teklif etmelisiniz.

BOĞA Mantıklı olmalısınız

Jüpiter finans evinizi hareketlendiriyor. Konuşmalarınız sevimli ve herkesi büyüleyerek kendinize bağlıyorsunuz. Mesleki konumlarınız ve iş başarılarınız gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden kopmayacaksınız fakat çok fazla yoğunluk yaşamayacaksınız. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Merkür retrosuna rağmen ikna yeteneğinizin yüksek olduğu bir hafta. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız.

İKİZLER Sorumluluklarınızı unutmayın

Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Mesleki anlamda oldukça iddialısınız. Akıllıca yapacağınız planlar yaşamınızda önemli bir yer tutacak. Ruhsal dinginliğiniz biraz da özel isteklerinizin gerçekleşmesine bağlı. İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Enerjiniz çok yüksek. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Davranışlarınızı ayarlamak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Yaşadığınız günlük olaylar, sezgilerinizin daha da derinleşmesine neden olacak ve geriye dönük olayları daha iyi algılayacaksınız.

YENGEÇ Dostlarınıza zaman ayırın

Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Geçmişi özlemek güzeldir. Hele eski bir aşk karşınıza çıktığı zaman kalbinizin kıpır kıpır olması olağandır. Bazen de; tersi olan bir durum söz konusudur. Yıllardır aşık olduğunuz kişiye duygularınızı anlatamamış içinizde saklamış olabilirsiniz. İşte tam sırası. Dökün duygularınızı ve rahatlayın. Her konuda fikir sahibi olduğunuz halde, sizden daha zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok. İsteklerinize daha çabuk ulaşma çabası içinde, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlamaya çalışacaksınız. Fakat, bu arada gücünüzü fazla abartarak, kendi kendinizi yanlış yönlendirmeyin.

ASLAN Tavırlarınız önemli

Güçlü gruplar içinde olma arzusu ile, arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşinde olacaksınız. Seçeceğiniz arkadaşlarınızın çalışma hayatınızda size fayda sağlayacak tarzda olmalarına dikkat ediyorsunuz. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bu hafta sizi oyalayan yolculukları da gündeme getirecektir. Amacınız dikkat çekmekse, ortalıklarda görünmeniz sizin için yeterli olacaktır. Gireceğiniz ortamlarda romantik bir buluşma sürprizlerine hazır olun. Duygu inişleri çıkışları sizi riskli durumlarla karşı karşıya getirebilir.

BAŞAK Mantık ve adalet ön planda

Başkalarının düşünceleri sizi ilgilendirmeyecek. İş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde, mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik sağlayacaksınız. Bu ilişkiler çerçevesinde gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Özgürlük duygusu ve geleneksel yapınız arasında bocalamalar yaşıyorsunuz. Bu hafta, arkadaşlık ve grup aktiviteleri romantik ilişkilerden farklı şeyler çıkabilir. Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için, çevrenizde ilgi odağı haline geleceksiniz. Ani kararlar vermeyin.

TERAZİ Hedefleriniz değişiyor

Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz. Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyorsunuz. Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız. Taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız. Kariyerli ve kaliteli ilişkiler sizi bekliyor. Başarı isteği içinde olacaksınız. Sevimli yönleriniz işe yarıyor. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir.

AKREP Olayları abartmayın

Yenilikler ilginizi çekiyor. Birçoğunuz; arkadaş çevrelerinde, karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek. Yeni kişilerle tanışmanız mümkün. Fakat başlayan bir ilişki varsa, dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Ama tüm bunlar yaşam enerjinizin giderek azalması ve yorgunluk demektir. Bu nedenle, dingin olabileceğiniz şartları yaratarak, sakin bir şekilde olaylara daha geniş açıdan bakın.

YAY Aşk kapınızı çalıyor

Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. İstekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davranacaksınız. Bulunduğunuz pozisyonun gerektirdiği işleri fazlasıyla yerine getiriyor daha da ileri götürmek için kendinizden de verdiğiniz zamanlar oluyor, sadece kendinizin bildiği fedakarlıklar yapıyorsunuz.

Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz.

OĞLAK Tepkinizi koymalısınız

Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Çekiciliğinizle birlikte cinsel cazibeniz yüksek olacak. Bu dönem karşılaşacağınız kişilerle ileriye dönük ciddi ilişikler düşünebilirsiniz. Bu hafta askıya alacağınız çalışmalar canınızı sıkmamalı, kaçırdığınız fırsatları düşünerek işlerinizi yeniden planlarken, başka işler için zaman kazanmalısınız.

KOVA İnatçı ve ısrarcısınız

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Toplumsal başarılarınız ve ilginç fikirleriniz prim toplayacak. Özellikle, kan bağı olduğunuz kişilerin üzerinizde etkiniz büyük olacak ve babanızla aranızda uyumlu bir beraberlik oluşturacaksınız. Yakın çevrenizle yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde çevrenizi yargılamadan karar vermeli ve düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz. Başkalarının değil, sizin ne istediğiniz önemli. Kimseye ödün vermemelisiniz.

BALIK Çevrenize güvenmiyorsunuz

Yaşamda, talebinizin çok fazla olduğu bir dönemdesiniz. Uzun süredir yapmayı planladığınız işleriniz için, gereken alt yapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Kendinize hiçbir konuda rakip görmek istemiyorsunuz. Desteklendiğinizi hissettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. Yaşantınıza yeni katılacak kişilerle uyum içinde olacak ve fikir alış verişleri içine gireceksiniz. Bu dönem tutkulu birliktelikler peşindesiniz ve özgürlüğünüzü kurallarla sınırlandırmak istemiyor, güçlü aşklar peşinde koşuyorsunuz.