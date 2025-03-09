İzmir Fashion Film Days sanat ve modayı buluşturdu

Etkinlik kapsamında Türk yönetmenlerin hazırladığı en etkileyici moda filmleri izleyiciyle buluştu. Bu özel seçki, sinema ile modanın nasıl güçlü bir anlatım dili oluşturduğunu anlatmış oldu. Konuklar, moda filmlerinin estetik ve hikaye anlatımındaki yenilikçi yaklaşımlarını deneyimlerken, yönetmen Dağhan Celayir ile yapılan söyleşi sayesinde film yapım süreçlerine dair derinlemesine bilgi edinme fırsatı yakaladı.

SERGİ TAM NOT ALDI

Burçak Çorlu'nun küratörlüğünü üstlendiği "Tekstilden Sanat Eserine" sergisi, moda ve tekstil dünyasının sanatsal potansiyelini gözler önüne serdi. Sergide, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Elvan Özkavruk Adanır. Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan Prof. Oya Sipahioğlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan Doç. Dr. Esra Kavcı. Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan Doç. Dr. Gonca Karavar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden Kağan Sağdiç eserleriyle yer aldı. Ziyaretçilere tekstilin yalnızca bir giyim unsuru olmanın ötesinde, bir sanat formu olarak nasıl yeniden yorumlanabileceğini gösteren sergi, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Organizasyon kapsamında gerçekleşen söyleşilerde sürdürülebilir moda alanında fark yaratan uzman konuklar ve markalar, modanın geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Burçak Çorlu'nun moderatörlüğünde yapılan bu oturumlarda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden Doç. Dr. Şölen Kipöz ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berna İleri konuşmacı olarak görev aldı. Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemi, çevre dostu üretim süreçleri ve etik tasarım yaklaşımları gibi konular ele alınırken, alanında uzman katılımcılar, sürdürülebilirliğin yalnızca bir trend değil, geleceğin moda anlayışının temel taşı olduğuna dair bilgiler edindi.

ERİŞİLEBİLİR

İzmir Fashion Film Days, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenirken, konuklar film gösterimleri, sergiler ve söyleşiler sayesinde hem görsel hem de kültürel anlamda zenginleştirici bir deneyim yaşadı.

İzmir'de sanatın ve modanın kesişim noktasında unutulmaz anlar yaşamak isteyen ziyaretçiler, iki gün boyunca bu etkinliğe diledikleri an dahil olma fırsatı buldu. Projedeki interaktif içerikler sayesinde, İzmir dışındaki sanatseverler de etkinlik atmosferine ortak oldu. Moda ve sinemanın bir araya geldiği, sanatın her yönüyle hissedildiği bu özel etkinlik, sonraki yıllarda da İzmir'in kültürel ve sanatsal hayatına değer katmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.