Dünya üzerinde en çok fotoğraflanan ünlüler

FIRTINALAR ESTİRDİ

Dijital çağda olmadığı halde, Presley'nin fotoğrafları belki de günümüz ünlülerinden bile daha fazla yayıldı. Çünkü o sadece bir şarkıcı değil, bir devrimdi! 1954-1958 yılları arasında sahne performanslarıyla müzik dünyasında fırtınalar estirdi.

Hayranları onun her hareketini takip ediyordu, dansları olay yaratıyordu! Özellikle sahnedeki efsanevi kıyafetleri, saç stili ve unutulmaz gülümsemesiyle çekilen kareleri, onu nesiller boyunca hatırlanan bir ikon haline getirdi. Bugün bile onun fotoğrafları, pop kültürünün vazgeçilmez görselleri arasında yer alıyor.

GÖZ ÖNÜNDE YAŞAM

Michael Jackson, sadece bir müzik efsanesi değil, tam anlamıyla bir fenomendi. Onun 1980'lerde başlattığı pop müzik devrimi, 90'lar ve 2000'lerde de devam etti. Ancak bir sorun vardı: Özel hayatı da en az müziği kadar ilgi çekiyordu! Bir düşünün: Paparazziler peşinde, dedikodular manşetlerde, estetik ameliyatları dillerde, davaları mahkemelerde... Michael Jackson'ın hayatı, hiçbir ünlünün yaşamak istemeyeceği kadar göz önündeydi. O kadar büyük bir ilgi gördü ki, magazin basını onu sürekli abartılı hikâyelerle sundu. Ancak ne olursa olsun, Michael Jackson sahneye çıktığında dünya dururdu! Müzik tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak, onun gibi bir figürün bir daha gelmesi çok zor.

REKLAM YÜZÜ OLDU

Cristiano Ronaldo, ABD'de belki Hollywood yıldızları kadar popüler değil ama dünya çapında milyonlarca hayranı olan bir futbol fenomeni! Yeşil sahalardaki başarıları ona yalnızca şampiyonluklar kazandırmadı, aynı zamanda onu markaların vazgeçilmez yüzü haline getirdi. Bugün, Ronaldo'nun yüzünü görmeden bir reklam molası geçirmek neredeyse imkânsız! Meşrubatlardan spor giyim markalarına, elektroniklerden video oyunlarına kadar her yerde onun yüzü var. Üstelik bir de magazin dünyasında en çok takip edilen isimlerden biri olunca, paparazziler onun peşini hiç bırakmadı! Ronaldo'nun fotoğrafları, spor dünyasının en çok paylaşılan kareleri arasında.

TRAJİK BİR SON

Bir dönem, fotoğrafçılar için adeta bir altın madeni gibiydi. 1981'de Prens Charles ile evlendiğinde, dünya onun masalsı hayatına hayran kalmıştı. Ama bu ilgi zamanla sevgi dolu olmaktan çıktı, bir takıntıya dönüştü! Diana, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katılan en genç prenseslerden biriydi. Zarafeti, samimiyeti ve yardımseverliğiyle halkın sevgisini kazandı. Ancak medya hiçbir zaman peşini bırakmadı. Boşanması, Dodi el Fayed ile ilişkisi ve sonunda trajik ölümü... Hepsi objektiflerin önünde yaşandı. 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazası sırasında, paparazziler tarafından takip ediliyordu. Ve maalesef, bu aşırı ilgi hayatına mal oldu. Bugün bile Diana'nın fotoğrafları, gazetelerde, dergilerde ve belgesellerde tekrar tekrar yer buluyor. O, yalnızca bir prenses değil, tarihin en çok konuşulan figürlerinden biri oldu!

SKANDALLAR KRALİÇESİ

Marilyn Monroe, yalnızca bir Hollywood yıldızı değil, adeta bir efsane! 1954'te "Yaz Bekârı" filminde metro ızgarasının üzerinde durup beyaz elbisesinin uçuştuğu o meşhur sahne, 20. yüzyılın en unutulmaz karelerinden biri oldu. Ama olay sadece bir sahneden ibaret değildi. Ancak paparazzi ve medya, onu yalnızca güzelliği ve skandallarıyla anmayı tercih etti. Özel hayatı sürekli manşetlerdeydi, aşkları, depresyonu, hatta trajik ölümü bile magazin dünyasının en büyük konularından biri oldu. Onu bir aktris olarak değil, bir fenomen olarak sundular.

TARİH YAZDI

Muhammed Ali denince akla yalnızca boks gelmez; o, bir efsane! Ancak ilginç bir şekilde, çok fazla fotoğraflanmamış bir isim. Buna rağmen, çekilen az sayıdaki karesi bile tarih yazmaya yetti! Özellikle 1968'de Esquire dergisinin kapağında yer alan o ünlü fotoğrafı... Altı yerinden yara almış, kanlar içinde, acı dolu bir bakışla poz veriyor. Bu kare, onun Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için "ulusal hain" ilan edildiği dönemin en çarpıcı simgelerinden biri oldu. Ama Ali sadece politik bir figür değildi. O, Afrika kökenli Amerikalılar için bir ilham kaynağıydı!

SAÇINI KAZITTI

Şubat 2007'de, yaşadığı yoğun stres ve baskı sonucu kuaföre gidip kendi saçını kazıttı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi ve tarih boyunca en çok konuşulan paparazzi fotoğraflarından biri haline geldi. Spears, bir süre sonra bu ilgiden bunalsa da, paparazziler her anını takip etmeye devam etti.