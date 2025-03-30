Bizi çocukluğumuza götüren bayram alışkanlıkları

NE zamandan itibaren "Ah o eski bayramlar!" demeye başladık kestirmek güç...

Biz de kalbimiz çarparak beklememize sebep olan nostaljik bayram alışkanlıklarını hatırlayalım, hangilerini yaşatıyoruz hep birlikte bakalım ve biraz da çocukluğumuza dönelim istedik...

ZİYARETLER

BAYRAMIN belki de en güzel yönü hayatın koşuşturması içinde sık sık göremediğimiz, uzakta oturan aile üyeleriyle bir araya gelmek, özlenen akrabalarla hasret gidermek, bayramın neşesini sevdiklerimizle paylaşmaktı. Üstelik sadece akrabalarımız ve ailemizin büyüklerini değil, konu komşuyu, eşi dostu ziyaret etmek, onlarla da bayramlaşmaktı.

İŞLEMELİ MENDİLLER

BAYRAMDA büyüklerimiz elini öper ve onlardan mendil alırdık. Kenarı işlemeli, oyalı mis gibi kokan mendilleri özenle saklardık.

YENİ ELBİSELER

BAYRAM yaklaşırken yeni elbiseler alınır ya da dikilirdi.

Bayramı heyecanla beklememizin bir sebebi de yepyeni kıyafetleri heyecanla giymekti.

PIRIL PIRIL AYAKKABI

BAYRAMLIK elbiselerimize eşlik etmesi için en güzel ayakkabılarımızı geceden temizler, parlatır hazırlardık.

Hele bir de yeni ayakkabılar alındıysa heyecanımız ikiye katlanırdı.

İKRAMLIKLAR

ŞIK şekerlikler içinde sunulan şekerler, lokumlar, çikolatalar bayramın sembolüydü.

Bayram dendi mi aklımıza çocukluğumuz boyunca yutkunarak beklediğimiz bu ikramların tadı gelir.

KAHVE VE KOLONYA

ŞEKERLER, çikolatalar tutulduktan sonra mis gibi kokan Türk kahvesi pişirilirdi.

Misafirlere çıkarılan en güzel fincanlarda sunulan kahvenin kokusu bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alırdı.

Bayramlaşma ritüelinin bir diğer değişmezi de her gelene tutulan kolonyaydı. İster limon ister lavanta kolonyası olsun mis gibi kokusuyla içimizi ferahlatırdı.

BAYRAM SOFRALARI

TÜM ailenin beraber tadını çıkardığı bayram sofralarının tadına doyum olmazdı. Anneler, günlerce tüm aile için lezzetli yemekler hazırlar, tüm maharetlerini bayram sofralarında döktürürlerdi.

BAKLAVA

BAYRAM ziyafetlerinin bir başka vazgeçilmezi de bayramlık tatlılardı. Şerbetlisinden sütlüsüne en güzel tatlılar sofraları süslerdi ki özellikle evde açılmış baklava sofraya geldi mi gözler başka bir şey görmezdi.

'ERKEN KALKIN ÇOCUKLAR'

BARIŞ Abi'miz bayram sabahlarının telaşını anlatan "Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar" şarkısıyla kalbimizde yer etmiş, Türkiye'nin en sevilen şarkılarından biri olan bu ezgi bayram ile özdeşleşmişti.