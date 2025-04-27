Başarınız her şeyden daha önemli

KOÇ Para akışı hızlanıyor

Yeni ay Boğa burcunda gerçekleşiyor. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu hafta huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. Finans evinizdeki güneş zaman zaman içinize kapanmanıza neden olacaktır. Hayaller ve gerçekler arasında yaşayacağınız medcezirler aslında yaşamınızı renklendirmek adına evrenin size sunduğu küçük hediyeler olduğunu unutmayın. Bu hafta sizi dizginlemek oldukça zor olacak.

BOĞA Aşk ve iş hayatı birlikte gelişiyor

Yeni Ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Yine sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı bulacak, derin bir çözülme devresine gireceksiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. Yüksek olan isteklerinizi ve cinsel enerjinizi çevrenize yansıtıyor ve bu konuda yoğunlaşıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan sevgileri ve ilgileri hoşunuza gidecektir.

İKİZLER Ertelediğiniz sorunlar tekrar karşınızda

Yeni ay sizi çılgınlaştırıyor. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize azami dikkat göstermeniz gerekiyor. Kendinizi ön plana çıkarmak için, arkadaş ve dost çevrenizde sıra dışı tavırlar içine girebilirsiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bu hafta kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz.

YENGEÇ Çevre ilişkilerinde aranıyorsunuz

Aşk hayatınıza aileniz yorum getirebilir. Yeni ay yenilikler aşk ve sosyal evinizde gerçekleşiyor. Duygularınızı abartabilir ve birlikte çalıştığınız kişilerle çatışabilirsiniz. Bulunacağınız ortamlarda, çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Güçlü, etkileyici kişilerden hoşlanıyor ve bu tür kişilerle iş birliği yapmak istiyorsunuz. Tecrübeli kişilerden alacağınız önemli destekler size ortaklıklar konusunda daha da becerikli yapacak ve kendinizi yetiştirme imkanı bulacaksınız. İşinizle ve ortaklıklarla ilgili yararlı olacak, sizi yüceltecek kişileri seçme konusunda son derece beceriklisiniz.

ASLAN Sabırlı olmalısınız

Yeni ay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsun. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tutacak. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Ön planda olma isteğiniz doğrultusunda çalışmalar yaparken, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekecek, toplumda göze çarpacaksınız. Fakat sizin iddiacı taraflarınızı da ortaya çıkaracak.

BAŞAK Yeni Ay sizi coşturuyor

Özgürlük duygunuz geri tepebilir ve partnerinizle kişisel bir savaş içinde olabilirsiniz. Görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Yeni Ay her türlü tepkilerinizi ortaya çıkaracaktır. Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sınavlarınızdan geçirmek için uygun bir hafta. Engelleri çok kolay aşacaksınız.

TERAZİ Para kazanmaya devam ediyorsunuz

Yeni ay karşıt finans evinizde gerçekleşirken Venüs'ün size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız... İçsel sezgileriniz sayesinde bazı yatırımlarınız değer kazanacak. Her şeyin en mükemmelini yapmak istiyorsunuz. Bu özelliğiniz bazılarınız için olumsuz bir tablo gibi algılanabilir fakat siz kendi doğrularınıza o kadar inanan bir kişisiniz ki, bazı çevre unsurlardan tepki alabilirsiniz.

AKREP Kariyerinize odaklanıyorsunuz

Yeni ay karşıt evinizde gerçekleşiyor. İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi, başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Enerjinizi dengelemelisiniz.

Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli bir konumda. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açıksınız.

YAY Bilinçaltınız dolu

Bu hafta dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu göreceksiniz. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan tarzınız gündeme geliyor. Takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden kargaşaya neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız, dikkatli olmanızda yarar var.

OĞLAK Gücünüzü sınıyorsunuz

Dolunay değişim istiyor. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Sıra dışı mesleklerden para kazanma şansınız hep gündemde olacaktır. Önemli olan; sizin ne istediğinizi bilmeniz ve bu konularda göstereceğiniz azim ve yaratıcılıktır. Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. İsteklerinize bir sınır çizmenizde fayda var. Bu konuda kendinize sıkı bir disiplin getirmeli fakat enerjinizi de baskı altında bırakmamalısınız. Yıllardır beklediğiniz fırsatların gündeme gelmesiyle, çalışmalarınız yüksek bir aktivite kazanacaktır.

Sizinle aynı düşünceyi paylaşacak kişilerle birlikte bir grup yapabilirsiniz.

KOVA İlişkilerinizde çekişme var

Yeni ay aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Gerginliklere hazır olmalısınız. İnatçı davranışlarınız yüzünden bağnaz bir tablo içinde olacaksınız. Hayallerinizde ısrarcı davranmanız yüzünden riskli pozisyonlar içinde kalabilir, eleştirilere kulak asmamakla da sakıncalı durumlara neden olabilirsiniz. Bugünü hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil. Fikir birliği içinde olduğunuz tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz.

BALIK Yolculuklar ve kariyer ön planda

Yeni Ay yolculuklar evinizde gerçekleşiyor. Yapacağınız başarılı seyahatler kariyerinize olumlu katkılar getirecek. Birçok projeyle yakından ilgilenecek, iş sahasında ilerlemek adına birçok insanla tanışacak, yeni ortamlara girecek, zekanızı ve cesaretinizi gösterebilecek deneyimler yaşayacaksınız. İş görüşmeleri gündeme gelecektir. Bu hareketlilik o denli fazla olacaktır ki, sizler bu dönemde sürekli yollarda, görüşmeler yapan, elinde ajandasıyla notlarını karıştıran bir hale gelebilirsiniz. Bu dönemde yaratıcılığınız devam etmekte.