Cildin aydınlık kaynağı: C vitamini

C vitamini, ciltte lekelerden sorumlu olan melanin üretimini düzenleyerek hiperpigmentasyon olarak bilinen leke problemine karşı etki sağlamaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Leke karşıtı etkileri üzerine yapılan bir çalışmada, C vitamini içeren krem kullanan kişilerin cildindeki koyu lekelerde yüzde 20'ye varan bir azalma gözlemlendi. Yine aynı çalışma sonucunda serbest radikallerin ciltte neden olduğu hasarı önleyerek koruma sağlamaya yardımcı olduğu da gözlemlendi. Şu şekilde açıklarsak daha anlaşılabilir olur; serbest radikaller güneş ışığı veya hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin de etkisiyle cildimizin yaşlanma sürecini hızlandıran moleküllerdir ve stabilize formdaki C vitamini bu zararlı molekülleri etkisiz hale getirmede çok etkilidir. Burada anahtar kelime "stabilize"!

ADIM ADIM UYGULAMA

C vitamininden en etkili şekilde yararlanmak için hem beslenmenize hem de cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Beslenmenize eklediğiniz takdirde etkilerini daha uzun vadede alacağınızı, ancak bununla beraber sadece cildinizin değil tüm vücudunuzun bu etkilerden faydalanacağınızı göz önünde bulundurabilirsiniz. Öte yandan harici olarak problemli bir bölgeye uygulayacağınız C vitaminin de daha konsantre ve hızlı etki göstereceğini söylemekte fayda var. Dolayısıyla cilt bakım rutininize dahil edeceğiniz stabilize formatta C vitamini içeren serum, krem ve maskeler cildinize doğrudan ve en hızlı şekilde nüfuz ve etki eder.

DİKKAT EDİLMELİ

C vitamini, E vitamini ve Ferulik Asit gibi antioksidanlarla aynı formülde kullanıldığında birbirinin etkinliğini artıran ve güçlendiren içerikler. Bu nedenle kullandığınız C vitaminli ürünlerde bu etken maddelerin bulunmasına özellikle dikkat edin. C vitaminli ürünler güneş ışığına maruz kaldığında etkisini kaybedebilir. Bu nedenle ürününüzü güneşe direkt maruz bırakmadığınız gibi, kullanırken üzerine de mutlaka bir güneş kremi geçin. Gün ışığıyla etkisinin azalmaması ve üründen daha etkili bir sonuç almak için C vitaminli bakım ürününüzü gece uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bazı C vitamini içeren formüller, içeriklerinde aynı zamanda cilt yüzeyindeki ölü hücreleri soymaya yardımcı AHA'lar (Alpha Hidroksi Asit'in kısaltması olan soyucu enzimler) içerebilir. AHA'lar hem formülün bütününe cildi soyarak leke azalıcı etkiyi artırır, hem de C vitaminini cildin daha alt katmanlarına taşıma etkisi konusunda destekler.

DOKTORA DANIŞIN

Ancak bu güçlü formüllerin bazıları gündüz veya yaz ayları gibi UVB'nin yoğun olduğu dönemlerde kullanıma uygun olmayabilir. Ürünün üzerinde sadece gece kullanımına uygun olduğu belirtilebilir. Cildinizde soymadan kaynaklı daha fazla leke oluşmaması için bu tarz ürünleri sadece gece veya kış aylarında kullanmayı tercih edebilirsiniz. C vitaminli ürününüzün etkisini kaybetmemesi için ambalajının ışığı geçirmeyen ve havayla teması en aza indiren asansör formatta olmasına dikkat edin. Bazı yenilikçi ürünler, özellikle C vitaminini kapsüle ederek stabilize etmeyi başarabilir. Yine aynı şekilde ambalajın içerisinde C vitaminini formülün genelinde ayıran özel bir şişeleme tekniği kullanan ürünler de var, bu ürünlerde ürünü pompayla sıktığınız an formüldeki C vitamini, diğer içeriklerle karıştığı içini, bu özel etken madde aktifliğini kaybetmeden cildinize uygulama imkânı bulmuş olursunuz. C vitamini her cilt tipi için uygun olmayabilir, eğer cildinizin hassas olduğunu düşünüyorsanız kullanmadan önce mutlaka dermatoloğunuza danışın.