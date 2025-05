İzmir’in huzur dolu köyleri

İzmir gezilecek yerler denince aklınıza ilk olarak deniz, kum ve güneş mi geliyor? Oysa Ege'nin incisi, sadece sahilleriyle değil, doğası, tarihi ve huzurlu köyleriyle de keşfedilmeyi bekliyor! Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp temiz havayı ciğerlerinize çekmek, organik kahvaltılarla güne başlamak ve sıcakkanlı köy halkıyla sohbet etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte, her biri kartpostallardan fırlamış gibi görünen, İzmir'in en güzel köyleri! Hazırsanız, doğayla iç içe bir yolculuğa çıkıyoruz.

ŞİRİNCE KÖYÜ - SELÇUK

İzmir'in yemyeşil tepelerine saklanmış, taş sokakları ve mis gibi şarap kokusuyla büyüleyen bir köy düşünün: İşte karşınızda Şirince! İsmi gibi gerçekten de "şirin" olan bu köy, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi. 2012'de Maya takvimiyle "kıyamet kopacak ama Şirince'ye bir şey olmayacak" söylentisi yayılınca, köy bir anda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin istilasına uğradı. O gün bugündür Şirince, sadece kıyametten kaçanların değil, huzuru ve doğallığı arayanların da uğrak noktası oldu. Köyde konaklamak isteyenler içinse, restore edilmiş tarihi Rum evlerinden dönüştürülmüş butik oteller adeta zamanda yolculuk vadediyor. Sabah uyandığınızda ise Hodri Meydan Kulesi'nin etrafında yapacağınız serpme kahvaltı, manzara eşliğinde damaklarınıza bayram ettirecek.

BİRGİ - ÖDEMİŞ

Birgi, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı, Bozdağ'ın eteklerinde kurulu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki sevimli köyü. MÖ. 2000 öncesine uzanan kültürel mirası, Aydınoğulları Beyliği'ne başkentlik yaptığı dönemden beri yaklaşık 700 senedir koruduğu gözleri okşayan mimari dokusu, 18. ve 19. yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden olan konaklarla, ahşap pencereli taş evlerle süslü sokakları ve asırlık çınar ağaçlarıyla dolu doğası ile favori İzmir köylerimizden.

KÖSEDERE KÖYÜ KARABURUN

Kösedere Köyü, adımlarınızı attığınız anda sizi zamanda yolculuğa çıkaran büyülü bir yer. Tarihi evleri, zamana meydan okuyan camileri ve artık nadir bulunan mahalle bakkalı, berberi, köy kahvesiyle burası adeta geçmişin hala soluk alıp verdiği bir nostalji kasabası! Ama Kösedere'yi özel kılan sadece atmosferi değil. Burası aynı zamanda damak çatlatan lezzetlerin de adresi!

BARBAROS KÖYÜ - URLA

İzmir'in köyleri arasında bulunan, denizle pek haşır neşir olamayan ama kendine has bir ruhu olan Barbaros Köyü, köklü Yörük kültürüyle sizi kucaklayan sıcacık bir yer. Köyün girişinde sizi tarih dolu bir anıt karşılıyor. Üzerinde 36 kahramanın adı yazılı... Bunlar, Barbaros'tan Çanakkale'ye gidip vatan için can veren yiğitler. O cepheye gidenlerden sadece 4'ü geri dönebilmiş, gerisi ise destan yazmış. Ama Barbaros Köyü, sadece geçmişiyle değil, bugünkü renkli ruhuyla da dikkat çekiyor! Mesela burası, doğal güzellikleriyle birçok diziye set olmuş durumda. Fakat köyü asıl ünlü yapan şey Oyuk Korkuluk Festivali! 2016'da başlayan ve halk tarafından öyle çok benimsenen bu festival, her yıl 3 gün boyunca köyü tam bir masal diyarına çeviriyor. Bir de köyün sürprizlerinden biri: İzmir gezilecek köyler arasında bulunan Çatkapı Evleri! Burada "Acıktım ama nerede yemek yesem?" diye düşünmenize gerek yok.

SAİP KÖYÜ - KARABURUN

Karaburun'a sadece 3 km mesafedeki Saip Köyü, yılların eskitemediği bir hikâyeye sahip. Bir zamanlar Rum ve Türk komşuların dostluk içinde yaşadığı bu şirin köy, mübadele sonrası sessizliğe bürünmüş. O eski canlılığı biraz yitirse de hâlâ huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini kucaklamaya devam ediyor. Eskiden bir ticaret merkezi olan köy, limanı sayesinde hareketli günler geçirmiş. Ancak zamanla nüfus azalınca, Saip Köyü'nün bu alandaki rolü de yavaş yavaş sahneden çekilmiş. Günümüzde ise buranın insanları geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.

GERMİYAN KÖYÜ - ÇEŞME

Çeşme'nin saklı güzelliklerinden biri olan Germiyan Köyü, bembeyaz evleri ve o evlerin duvarlarını süsleyen rengârenk desenleriyle masalsı bir atmosfere sahip. Bu sanatsal dokunuşların arkasında ise köy sakini Nurdan Eren'in yetenekli elleri var. Başta ufak tefek birkaç çizimle başlayan bu sanat akımı, köye gelenlerin ilgisiyle büyüyerek bugün tam anlamıyla açık hava galerisine dönüşmüş! İzmir'in köyleri arasında olan Germiyan'ı özel kılan sadece estetik değil; burası Türkiye'nin "Slow Food" (Yavaş Gıda) unvanını alan ilk ve tek köyü! Yani burada doğaya ve geleneksel yöntemlere dönüş esas. Kimyasallara elveda denmiş, temiz tarımın bayrağı gururla taşınıyor.

BADEMLER KÖYÜ - URLA

İzmir gezilecek köyler arasında bulunan Bademler Köyü'nü anlatmaya nereden başlasak bilemedik! "İlklerin köyü" desek, gerçekten de tam yerinde olur. Çünkü burası, bildiğiniz köylerden çok farklı! Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan Bademler'de hoşgörü ve kültür, adeta köyün ruhuna işlemiş. Peki, Bademler'i ünlü yapan ne? 1963 yapımı ödüllü Susuz Yaz filmi işte burada çekildi! Sinemaya olan ilgisi bununla da sınırlı değil. Köyde bir tiyatro var, hem de Türkiye'de köy halkı tarafından kurulan ilk ve tek tiyatro! 1969'da inşa edilen bu bina, hala perdelerini açmaya devam ediyor. Üstelik her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahne alan oyuncular, köyün kendi insanları!